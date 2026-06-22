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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

افتتاح ۱۰ پروژه شهری در رباط‌کریم با اعتبار ۳۵۶ میلیارد تومان

افتتاح ۱۰ پروژه شهری در رباط‌کریم با اعتبار ۳۵۶ میلیارد تومان

رباط کریم- ۱۰ پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی شهرداری رباط‌کریم با مجموع اعتباری بالغ بر ۳۵۶ میلیارد کلنگ زنی و افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری آیین افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۰ پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی شهرداری رباط‌کریم با مجموع اعتباری بالغ بر ۳۵۶ میلیارد تومان، روند اجرای طرح‌های شهری در این شهرستان وارد مرحله تازه‌ای شد و با استقبال گسترده شهروندان همراه بود.

در این مراسم که با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار شد، سیدکمال‌الدین میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به سرعت اجرای بخشی از پروژه‌ها گفت: تعدادی از طرح‌ها در کمتر از شش ماه و با رعایت الزامات پدافند غیرعامل به بهره‌برداری رسیده که نشان‌دهنده جدیت مدیریت شهری در پیگیری امور عمرانی است.

همچنین حسن قشقاوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اجرای این پروژه‌ها را نشانه‌ای از حرکت رو به جلو در توسعه شهری رباط‌کریم دانست و از تلاش مجموعه مدیریت شهری در شرایط اقتصادی فعلی قدردانی کرد.

در ادامه، اله‌یاری شهردار رباط‌کریم با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌های زیرساختی اظهار کرد: این طرح‌ها در پاسخ به مطالبات شهروندان و با هدف ارتقای کیفیت زندگی در محلات مختلف اجرا شده و روند خدمت‌رسانی با برنامه‌ریزی ادامه خواهد داشت.

این آیین در فضایی پرشور برگزار شد و حضور و رضایت شهروندان، حال‌وهوای ویژه‌ای به مراسم بخشید و صحنه‌هایی از قدردانی مردم از مدیریت شهری را رقم زد.

کد مطلب 6867934

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