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۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۷

سازندگان «ببعی قهرمان» سراغ «شکار هیولا» رفتند؛ قصه یک پهپاد آمریکایی

سازندگان «ببعی قهرمان» سراغ «شکار هیولا» رفتند؛ قصه یک پهپاد آمریکایی

سازندگان «ببعی قهرمان» این روزها در حال پیش‌تولید انیمیشن سینمایی «شکار هیولا» با اقتباس از یک رمان نوجوان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن سینمایی «شکار هیولا» به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیه‌کنندگی محمدمهدی مشکوری، این روزها در مرحله پیش‌تولید قرار دارد. پس از نهایی‌شدن فیلمنامه و طراحی شخصیت‌ها، عوامل این پروژه اکنون مشغول ساخت استوری‌بورد هستند تا زیرساخت‌های بصری اثر شکل بگیرد.

این انیمیشن که با اقتباسی آزاد از رمان پرفروش «شکار هیولا» نوشته محمد سرشار ساخته می‌شود، گروه سنی نوجوانان را هدف قرار داده است. به گفته عوامل تولید، رویکرد اصلی اثر، ساخت یک انیمیشن اکشن و پرهیجان در بستر مفاهیم مقاومت و هویت‌سازی برای نسل نوجوان است.

محمدمهدی مشکوری تهیه کننده اثر در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: ما به دنبال خلق اثری متفاوت در حوزه مقاومت بودیم تا متناسب با شرایط روز کشور نیز باشد. پس از مذاکره با نویسنده و تأمین حقوق مربوطه، خوشبختانه کار وارد فاز عملیاتی شده است. اگرچه اقتباس از رمان وفادارانه و خط‌به‌خط نیست، اما ساختار کلی داستان بر اساس رمان بنا شده است.

سازندگان «ببعی قهرمان» سراغ «شکار هیولا» رفتند؛ قصه یک پهپاد آمریکایی

تهیه‌کننده اثر با اشاره به فشردگی برنامه‌ریزی‌ها، ابراز امیدواری کرد که این انیمیشن بتواند به چهل و پنجمین جشنواره فیلم فجر برسد، هرچند تأکید کرد که کیفیت نهایی کار در اولویت نخست قرار دارد.

رمان نوجوان «شکار هیولا» داستان مهمترین و پیشرفته‌ترین پهپاد آمریکایی با نام آر کیو ۱۷۰ با اسم مستعار هیولا است؛ از زمانی که تولید شد تا زمانی که به خاطر مأموریتی سرّی وارد ایران و توسط نیروهای ایرانی شکار شد. در این کتاب، خود آر کیو ۱۷۰ از زبان خودش این ماجرا را برای نوجوانان تعریف می‌کند.

انیمیشن «ببعی قهرمان» به کارگردانی حسین صفارزادگان و میثم حسینی و تهیه کنندگی محمدمهدی مشکوری سال ۱۴۰۳ در سینماها اکران و عنوان پرفروش‌ترین انیمیشن سینمای ایران را از آن خود کرد. «ببعی قهرمان» در سینماهای ترکیه و سه پلتفرم روسیه اکران شد و در چند جشنواره بین المللی حضور داشته است.

«ببعی قهرمان ۲» نیز در حال حاضر درحال تولید است و به احتمال زیاد در مهر ماه سال آینده (همزمان با آغاز فصل مدارس) برای اکران آماده می‌شود.

کد مطلب 6867953
ندا زنگینه

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