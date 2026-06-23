خرید تضمینی گندم در استان قزوین از ۱۷ هزار تن گذشت

فرزاد خوش‌اخلاق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده، تاکنون ۱۷ هزار و ۵۷۷ تن گندم از کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شده که هم از نظر کیفیت و هم از نظر میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته وضعیت مطلوب‌تری دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳۰۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود که از این میزان، حدود ۲۵۰ هزار تن به مراکز خرید تضمینی دولتی تحویل خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به شرایط سخت تولید در سال جاری بیان کرد: کشاورزان با وجود مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و سایر محدودیت‌ها، تولید مناسبی داشته‌اند و انتظار می‌رود میزان تحویل گندم به مراکز خرید نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

خوش‌اخلاق درباره گلایه برخی کشاورزان از کسر بخشی از وزن گندم هنگام تحویل به مراکز خرید گفت: امسال بر اساس دستورالعمل کشوری، استاندارد خرید تغییر کرده و میزان افت مفید و غیرمفید از چهار و دو درصد در سال گذشته، به سه و یک درصد کاهش یافته است که این موضوع با هدف ارتقای کیفیت گندم خریداری‌شده اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال میزان آلودگی مزارع به آفت سن نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است، افزود: در حدود ۴۳ تا ۴۴ هزار هکتار از مزارع استان عملیات مبارزه با پوره سن انجام شده و این موضوع نقش مهمی در افزایش کیفیت محصول داشته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: تاکنون در فرآیند خرید تضمینی، مشکل خاصی گزارش نشده و از میان بیش از ۱۷ هزار تن گندم خریداری‌شده، تنها سه تا چهار محموله به دلیل کیفیت پایین یا آلودگی با مشکل مواجه شده‌اند.