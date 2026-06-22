به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یارمند اعلام کرد: در راستای اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و با هدف تأمین انرژی پایدار و کاهش هزینههای جاری مدارس، لیست ۲۳۴ مدرسه استان یزد برای نصب پنلهای خورشیدی تهیه و به سازمان نوسازی مدارس کشور ارسال شد.
وی با اشاره به اهمیت این طرح ملی، اظهار کرد: با همکاری نزدیک اداره کل آموزش و پرورش استان، فهرست مدارس مستعد برای نصب سامانههای خورشیدی تهیه شده است.
وی افزود: این همکاری نشاندهنده عزم جدی دستگاههای اجرایی برای بهرهمندی از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی مدارس به شبکه برق سراسری است.
یارمند همچنین به ظرفیت گسترده پشت بام مدارس برای نصب پنلهای خورشیدی اشاره و خاطرنشان کرد: مدارس استان یزد با توجه به شرایط اقلیمی و تابش مناسب خورشید، از پتانسیل بسیار بالایی برای تولید انرژی خورشیدی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: این فرصت، علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی انرژی در سطح کشور، میتواند الگویی موفق برای سایر استانها باشد.
یارمند در پایان اظهار کرد: عدالت آموزشی تنها به ساخت مدرسه و فضاهای آموزشی محدود نمیشود؛ تأمین زیرساختهای پایدار همچون انرژی پاک و کاهش هزینههای جاری مدارس، گامی اساسی در جهت تحقق این نهضت بزرگ است.
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