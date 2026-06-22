آمادگی استانداری تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید/تمرکز بر مدیریت تردد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رزازی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مقدمات برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در سطح ملی و استانی در حال انجام است و کمیته‌های مختلف اجرایی، امنیتی و پشتیبانی به‌صورت روزانه روند آماده‌سازی این مراسم را دنبال می‌کنند.

وی اظهار داشت: مسئولیت هماهنگی برگزاری این مراسم در سطح ملی بر عهده ستادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته و استانداران تهران، قم و خراسان رضوی نیز مأموریت‌های مرتبط با اجرای برنامه‌ها در استان‌های خود را بر عهده گرفته‌اند.

او گفت: در استان تهران برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت تردد، اسکان زائران، تغذیه، پشتیبانی لجستیکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و موکب‌ها در حال انجام است و فرمانداران شهرستان‌های استان نیز مسئولیت اجرای بخش‌هایی از این برنامه را بر عهده دارند.

رزازی تأکید کرد: جزئیات مربوط به زمان‌بندی، مسیرها و نحوه برگزاری مراسم از سوی ستاد ملی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تهیه سند جامع برای حریم پایتخت

سخنگوی استانداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساخت‌وساز در حریم پایتخت پرداخت و گفت: سیاست مدیریت استان جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه و بارگذاری جدید جمعیتی در مناطق پیرامونی تهران است.

او افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرداری تهران موظف شده است سندی جامع برای نحوه بهره‌برداری و مدیریت اراضی حریم تهیه کند؛ سندی که پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی‌ربط، مبنای تصمیم‌گیری درباره ساخت‌وسازها در محدوده حریم تهران خواهد بود.

به گفته رزازی، هدف از این برنامه افزایش نظارت بر ساخت‌وسازها، جلوگیری از تخلفات و ساماندهی توسعه شهری در مناطق پیرامونی پایتخت است.

شناسایی ۱۵۵ تجمع غیرمجاز اتباع خارجی

سخنگوی استانداری تهران همچنین درباره وضعیت اتباع خارجی در استان گفت: رویکرد مدیریت استان، ساماندهی حضور اتباع بر اساس قوانین و مقررات موجود است.

او اعلام کرد: طی ماه‌های اخیر ۱۵۵ محل تجمع و استقرار اتباع غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی شده و اقدامات قانونی برای برخورد با این موارد در حال انجام است.

رزازی افزود: افرادی که مدارک قانونی و اقامتی معتبر دارند می‌توانند مطابق دستورالعمل‌های اعلام‌شده از خدمات آموزشی و اداری بهره‌مند شوند.

به گفته او، ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع نیز صرفاً برای دارندگان مدارک معتبر و از طریق سازوکارهای تعیین‌شده انجام خواهد شد.

توسعه خطوط ریلی حومه‌ای در اولویت استان

سخنگوی استانداری تهران در ادامه از توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای به عنوان یکی از اولویت‌های مدیریت استان نام برد.

او گفت: با توجه به حجم بالای رفت‌وآمد روزانه ساکنان شهرهای اقماری به تهران، توسعه خطوط ریلی موجود و افزایش ظرفیت قطارهای حومه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

رزازی با اشاره به مسیرهای پرتردد از جمله خط تهران ـ ورامین، اظهار داشت: برنامه‌هایی برای افزایش ناوگان و کاهش فاصله زمانی حرکت قطارها در حال بررسی است.

او همچنین درباره خط متروی تهران ـ پرند گفت: برخی مشکلات فنی از جمله کمبود ناوگان، تکمیل‌نشدن سامانه‌های سیگنالینگ و مسائل مربوط به تأمین برق موجب شده بهره‌برداری کامل از ظرفیت این خط با تأخیر مواجه شود.

به گفته سخنگوی استانداری تهران، برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش فاصله حرکت قطارها و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در حال انجام است و مسئولان امیدوارند با تأمین اعتبارات لازم، بخشی از این مشکلات برطرف شود.

سخنگوی استانداری تهران، در تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های مدیریت استان، از تداوم بازسازی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف آب و تقویت زیرساخت‌های محلی خبر داد.

وی با اشاره به روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اظهار کرد: بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ همچنان ادامه دارد و بیش از ۶۰ هزار واحد در استان تهران دچار آسیب شده‌اند که بخشی از این خسارت‌ها جزئی و بخشی دیگر نیازمند تخریب و احداث مجدد است.

رزازی افزود: تعمیر خسارت‌های جزئی از جمله آسیب‌دیدگی پنجره‌ها و شیشه‌ها از همان روزهای ابتدایی آغاز شد و هم‌اکنون تأمین اعتبار، اولویت‌بندی واحدها و تعیین دقیق میزان خسارت در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، مسئولیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در شهر تهران بر عهده شهرداری تهران و در شهرستان‌های استان بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. همچنین بازسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده پس از ارزیابی مجدد و تعیین دقیق خسارت‌ها دنبال می‌شود.

سخنگوی استانداری تهران با اشاره به نشست استاندار تهران و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: پس از این نشست، روند پیگیری‌ها و جلسات مربوط به بازسازی با سرعت بیشتری دنبال شده است.

رزازی با اشاره به شرایط استان در دوران جنگ گفت: با وجود آنکه تهران بیشترین حجم حملات و خسارت‌ها را تجربه کرد، چرخه خدمات‌رسانی در استان متوقف نشد و در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم نیز کمبودی به وجود نیامد.

وی افزود: پس از هدف قرار گرفتن برخی تأسیسات و انبارهای سوخت، استاندار تهران به‌صورت مستقیم روند مدیریت شرایط را پیگیری کرد و با حضور در شبکه خبر، آخرین وضعیت را به‌طور شفاف برای مردم تشریح کرد.

به گفته سخنگوی استانداری تهران، همراهی مردم پس از این اطلاع‌رسانی موجب شد مصرف سوخت در استان حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.

رزازی ادامه داد: تداوم زندگی روزمره، فعالیت بازارها، استمرار خدمات عمومی و حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، بخشی از واقعیت تهران در دوران جنگ بود؛ موضوعی که باید به‌درستی برای رسانه‌ها و افکار عمومی خارجی روایت شود.

وی همچنین از برگزاری تورهای بازدید برای دیپلمات‌ها و خبرنگاران خارجی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف مشاهده مستقیم شرایط تهران، میزان خسارت‌ها و روند مدیریت بحران برگزار شد.

سخنگوی استانداری تهران با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای استان در دوران جنگ ادامه داشت، اظهار کرد: جلسات مرتبط با سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌ها و پنل‌های خورشیدی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین نشست‌های تنظیم بازار بدون وقفه برگزار شد.

وی افزود: در این دوره حتی درخواست سرمایه‌گذاران برای تسریع در اجرای طرح‌های خورشیدی افزایش یافت.

رزازی خاطرنشان کرد: مدیریت استان تهران در این مدت از طریق قرارگاه‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصادی، زیرساختی، رسانه‌ای، امنیتی و مدیریت بحران، شرایط را رصد و مدیریت می‌کرد.

منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: این منطقه یکی از ظرفیت‌های مهم و کمتر استفاده‌شده استان تهران است که شامل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری می‌شود.

به گفته رزازی، مطالعات مشترکی میان استانداری تهران، شهر فرودگاهی و وزارت راه و شهرسازی برای فعال‌سازی این ظرفیت انجام شده و هدف اصلی آن توسعه لجستیک، تجارت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی است.

وی افزود: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در اولویت قرار دارد و تأمین ناوگان مورد نیاز با محوریت تولیدات داخلی دنبال می‌شود. واردات نیز صرفاً برای جبران کمبودها و بدون استفاده از ارز دولتی انجام خواهد شد.

سخنگوی استانداری تهران با اشاره به پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام استان گفت: سیاست جلوگیری از بارگذاری جمعیتی به معنای رها شدن پروژه‌های گذشته نیست و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در اولویت مدیریت استان قرار دارد.

وی درباره یکی از پروژه‌های مسکونی رباط‌کریم اظهار کرد: این پروژه با تأخیر آغاز شده بود و مهم‌ترین مانع آن، مشکلات تأمین مالی بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی بخش مهمی از این مشکلات برطرف شده است.

رزازی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان تهران گفت: تهران ششمین سال متوالی خشکسالی را تجربه می‌کند و با وجود بارش‌های اخیر، میزان بارندگی همچنان کمتر از میانگین بلندمدت است.

وی تأکید کرد: بارش‌های اخیر نباید موجب غفلت از مدیریت مصرف شود، چراکه مدیریت مصرف آب و برق همچنان یکی از کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راهکارهای مقابله با ناترازی‌ها محسوب می‌شود.

به گفته وی، نصب تجهیزات کاهنده مصرف در دستگاه‌های اجرایی، مدارس و مساجد در دستور کار قرار گرفته و پایش هوشمند مصرف مشترکان پرمصرف نیز با جدیت دنبال می‌شود.

سخنگوی استانداری تهران از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از اولویت‌های مدیریت استان یاد کرد و گفت: ساختمان استانداری تهران و تعدادی از فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان به پنل خورشیدی مجهز شده‌اند.

وی افزود: تفاهم‌نامه احداث دو هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران امضا شده و تاکنون ۲۸۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی تکمیل شده است.

تشریح وضعیت نیروگاه های خورشیدی در استان تهران

رزازی ادامه داد: در حال حاضر ۸۷۵ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع یک هزار و ۲۵۶ مگاوات در سطح استان در دست احداث قرار دارد.

وی با اشاره به وجود حدود سه میلیون کولر آبی در استان تهران گفت: تعویض موتورهای قدیمی و نصب سایه‌بان برای این کولرها می‌تواند حدود یک هزار مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق ایجاد کند که معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه است.

رزازی در ادامه از اجرای طرح مسجدمحوری و محله‌محوری در تهران خبر داد و گفت: حدود ۷۰۰ مسجد برای ایفای نقش پشتیبان در شرایط بحران شناسایی شده‌اند.

وی افزود: تجهیز این مساجد به پنل خورشیدی، تجهیزات کاهنده مصرف، ژنراتور برق و امکانات امدادی در دستور کار قرار دارد تا در مواقع بحرانی بتوانند در حوزه اسکان، تغذیه، امدادرسانی و خدمات اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

سخنگوی استانداری تهران تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، ارائه سریع‌تر خدمات دولتی به مردم محلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.