به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی هئیت نجات غریق و غواصی استان زنجان، با تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای فدراسیون، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در حوزه توسعه آموزش، ارتقای سطح فنی مربیان و ورزشکاران، افزایش ایمنی اماکن آبی و گسترش حضور در عرصه‌های بین‌المللی انجام شده که نتایج آن امروز در بخش‌های مختلف این رشته قابل مشاهده است.

وی با اشاره به فراهم شدن زمینه حضور بانوان در رویدادهای بین‌المللی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فدراسیون در سال‌های اخیر، اخذ مجوزهای لازم برای حضور بانوان در مسابقات بین‌المللی نجات غریق و غواصی بوده است؛ موضوعی که مسیر جدیدی را برای حضور ورزشکاران زن ایرانی در میادین رسمی جهانی گشوده است.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی ادامه داد: پس از اخذ این مجوزها، تاکنون دو دوره تیم‌های ملی به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شده‌اند و خوشبختانه ورزشکاران کشورمان موفق به کسب نخستین مدال‌های بین‌المللی در رشته غواصی آزاد شده‌اند؛ موفقیتی که بیانگر ظرفیت‌های فنی و استعدادهای موجود در این رشته است.

زنجان ظرفیت تبدیل شدن به قطب نجات غریق و غواصی را دارد

حیدری با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان در حوزه ورزش‌های آبی گفت: زنجان از زیرساخت‌های مناسبی در این حوزه برخوردار است و وجود استخرهای استاندارد و نیروی انسانی توانمند، شرایط مطلوبی را برای توسعه رشته‌های نجات غریق و غواصی فراهم کرده است.

وی افزود: با توجه به استعدادهای موجود در این استان، انتظار می‌رود ورزشکاران زنجانی در آینده بیش از گذشته در رقابت‌های ملی و بین‌المللی بدرخشند و در کسب مدال‌های این رشته نقش‌آفرینی کنند.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند در ورزش قهرمانی تصریح کرد: زنجان در هر دو بخش بانوان و آقایان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و در صورت حمایت مناسب و برنامه‌ریزی اصولی، می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو و مدال‌آور کشور در این رشته‌ها تبدیل شود.

کسب رتبه سوم آموزشی در میان ۵۲ فدراسیون ورزشی

حیدری در ادامه به جایگاه آموزشی فدراسیون اشاره کرد و گفت: ارتقای سطح آموزش همواره یکی از اولویت‌های اصلی فدراسیون بوده و تلاش کرده‌ایم با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و تخصصی داخلی، آموزش‌ها را متناسب با استانداردهای روز به‌روزرسانی کنیم.

وی افزود: نتیجه این رویکرد، کسب رتبه سوم کشور در حوزه آموزش در میان ۵۲ فدراسیون ورزشی در سال گذشته بوده که نشان‌دهنده توجه ویژه فدراسیون به آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی است.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی همچنین بر اهمیت آموزش‌های مستمر تأکید کرد و گفت: دوره‌های بازآموزی به‌صورت منظم برای مدرسان، مربیان و ناجیان غریق برگزار می‌شود و این روند نقش مهمی در ارتقای سطح علمی و مهارتی فعالان این حوزه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار آموزش‌های تخصصی و به‌روزرسانی دانش فنی ناجیان غریق، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، در کاهش آمار غرق‌شدگی و افزایش ایمنی اماکن آبی نیز مؤثر بوده است.

فعالیت استخرهای فاقد تأیید فنی و بیمه مسئولیت غیرقانونی است

حیدری با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی در استخرها اظهار کرد: حفظ جان شهروندان و تأمین ایمنی اماکن آبی از مهم‌ترین مسئولیت‌های فدراسیون و مجموعه‌های بهره‌بردار است.

وی افزود: صدور مجوز فعالیت استخرها منوط به تأیید فنی ناجیان غریق و برخورداری از بیمه مسئولیت است و هر مجموعه‌ای که بدون رعایت این الزامات فعالیت کند، خارج از چارچوب قانونی عمل کرده است.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی تصریح کرد: حضور ناجیان غریق آموزش‌دیده و دارای صلاحیت حرفه‌ای در استخرها یک الزام قانونی و تخصصی است و هیچ مجموعه‌ای نباید بدون تأمین این شرایط به فعالیت ادامه دهد.

وی هشدار داد: در صورت وقوع حادثه در استخرهایی که فاقد مجوزهای لازم، ناجی غریق یا پوشش بیمه‌ای معتبر باشند، مسئولیت‌های سنگین حقوقی و قضایی متوجه مدیران و عوامل مرتبط خواهد بود.

لزوم توجه به حقوق و امنیت شغلی ناجیان غریق

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ناجیان غریق در تأمین ایمنی جامعه گفت: ناجیان غریق نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان شهروندان دارند و ضروری است مسائل صنفی و معیشتی آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: موضوعاتی نظیر حقوق، مزایا، امنیت شغلی و بازنشستگی ناجیان غریق از مطالبات مهم این قشر به شمار می‌رود و انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همکاری لازم را برای ساماندهی این مسائل داشته باشند.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری میان فدراسیون، هیئت‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: توسعه رشته‌های نجات غریق و غواصی، ارتقای سطح آموزش، افزایش ایمنی اماکن آبی و حمایت از ورزشکاران و ناجیان غریق نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌ها است و فدراسیون از هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمند در رشته‌های مدال‌آور حمایت خواهد کرد.