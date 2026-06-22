به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) مجوزی را صادر کرد که بر اساس آن تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی را تا ۲۱ آگوست ۲۰۲۶ مجاز می داند.

در بیانیه صادره از سوی دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا آمده است: این مجوز شامل فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ های نفتی ایران می‌شود.

این در حالیست که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان دیروز یکشنبه پس از پایان دور اول مذاکرات فشرده بورگن اشتوک سوئیس در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: میانجی گری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.