کاهش واردات نفت کوره عربستان سعودی از روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از مسکو، دادههای معاملهگران و گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) نشان داد همزمان با رشد تقاضا برای تهویه مطبوع در فصل تابستان، واردات محمولههای نفت کوره و گازوئیل خلأ (VGO) عربستان سعودی از روسیه در ماه ژوئیه ۱۸ درصد کاهش یافته است، اما این کشور همچنان مقصد اصلی از بندرهای روسیه به شمار میرود.
عربستان سعودی خرید نفت کوره تخفیفدار روسیه را برای استفاده در صنعت برق بهجای نفت خام افزایش داده است.
از زمان اجرای تحریم کامل اتحادیه اروپا بر فرآوردههای نفتی روسیه در فوریه ۲۰۲۳، خاورمیانه و آسیا به بازارهای اصلی نفت کوره و گازوئیل خلأ روسیه تبدیل شدهاند.
دادههای گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن نشان داد که صادرات سوخت روسیه به سنگاپور و مالزی، قطبهای اصلی بانکرینگ و ذخیرهسازی، در ماه ژوئیه با ۲.۵ برابر افزایش نسبت به ماه گذشته به حدود ۴۷۰ هزار تن رسیده است.
روسیه در ماه ژوئن ۱۵۰ هزار تن نفت کوره به هند وارد کرد، اما هیچ محموله نفت کوره از بنادر روسیه در ماه ژوئیه به این کشور ارسال نشد. هرچند نفتکشهایی حامل حدود ۲۳۰ هزار تن فرآوردههای نفتی در نزدیکی کانال سوئز مستقر شدهاند و مقصد نهایی آنها هنوز مشخص نیست.
هند یکی از واردکنندگان اصلی نفت کوره روسیه در سال ۲۰۲۵ بود که این فرآورده را بهعنوان جایگزین ارزانتر نفت خام اورال برای پالایشگاههای خود وارد میکرد، اما اعمال تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا در سال گذشته علیه شرکتهای بزرگ نفتی روسیه، یعنی شرکهای روسنفت و لوک اویل، خریداران را مجبور به عقبنشینی از خرید سوخت کرد.
صادرات نفت کوره و گازوئیل خلأ از بندرهای روسیه به ترکیه در ماه ژوئیه با ۲۱ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۱۵۰ هزار تن رسید.
در پی حملههای پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه و توقف فعالیت پالایشگاهها و کاهش تولید فرآوردههای نفتی، مجموع صادرات نفت کوره و گازوئیل خلأ روسیه در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل ۱۲ درصد کاهش یافت و به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید.
نظر شما