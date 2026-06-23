به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اوضاع کنونی بین‌ المللی به هیچ وجه پایدار نیست و پتانسیل درگیری در برخی مناطق جهان افزایش یافته است.

رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص گفت: کشورهای غربی اکنون آشکارا می‌ گویند که در حال آماده شدن برای جنگ با روسیه هستند. غرب از ادعای کذب تهدید ناشی از روسیه برای توجیه نظامی‌ گری خود استفاده می‌ کند. روسیه نیز آماده است تا به هرگونه تهدید خارجی و داخلی به سرعت و به طور مناسب پاسخ دهد.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: مسکو خواهان امنیت برابر و تفکیک‌ ناپذیر برای همه است که می‌ تواند با ایجاد یک نظام چندقطبی در روابط بین‌ الملل محقق شود. توسعه کیفی انواع سلاح‌ های نیروهای مسلح روسیه با آغاز عملیات ویژه نظامی محقق شد. طی سال گذشته بیش از یک هزار سلاح و تجهیزات در شرایط رزمی آزمایش شدند. سه‌گانه هسته‌ای روسیه به طور پیوسته به روز رسانی می شود.