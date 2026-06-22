آغاز عملیات روکش آسفالت محور دزلی–اورامان با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز عارفی عصر دوشنبه در بازدید از آغاز عملیات اجرایی بهسازی و روکش آسفالت محور دزلی–اورامان اظهار کرد: اجرای این طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون عملیات اجرایی آن وارد فاز عملیاتی شده است.

وی افزود: محور دزلی–اورامان یکی از مسیرهای مهم و گردشگری در منطقه به شمار می‌رود که بهسازی آن نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی تردد و تسهیل دسترسی گردشگران به مناطق هدف خواهد داشت.

فرماندار سروآباد با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه منطقه‌ای گفت: این طرح با پیگیری‌های استاندار کردستان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری سروآباد و تلاش مجموعه راهداری به مرحله اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه در محور دزلی–اورامان می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری، افزایش تردد ایمن و بهبود وضعیت ارتباطی روستاها و مناطق گردشگرپذیر باشد.

عارفی خاطرنشان کرد: این محور سال‌ها یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه بوده و اجرای آن گامی مهم در راستای پاسخ به نیازهای زیرساختی و توسعه پایدار منطقه محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: تکمیل این پروژه علاوه بر ارتقای کیفیت مسیر ارتباطی، می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات گردشگری در منطقه اورامان نیز نقش‌آفرین باشد.