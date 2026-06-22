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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

طرح «پرچمداری» در مهدیشهر کلید خورد؛ کاهش تعارضات محیط زیست با مردم

طرح «پرچمداری» در مهدیشهر کلید خورد؛ کاهش تعارضات محیط زیست با مردم

مهدیشهر- معاون محیط زیست استان سمنان از اجرای طرح ابتکاری «پرچمداری» با هدف مدیریت تعارضات بین مردم و حیات‌وحش خبر داد و گفت: در این طرح راهکارهای کاهش تنش‌ها و حفظ معیشت مردم تدوین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارع خورمیزی عصر دوشنبه در بازدید جوامع محلی مهدیشهر با محوریت اجرای طرح پرچمداری استان در حوزه تعارضات حیات‌وحش، اظهار کرد: حفاظت از تنوع زیستی و کاهش چالش‌های ناشی از حضور حیات‌وحش در مناطق انسانی نیازمند همکاری مستمر میان مردم، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه محیط زیست است.

وی با اشاره به اجرای طرح پرچمداری استان در این حوزه افزود: این طرح با هدف شناسایی کانون‌های تعارض، بررسی دغدغه‌ها و مشکلات جوامع محلی، کاهش خسارات احتمالی و تدوین راهکارهای علمی و پایدار برای مدیریت این چالش‌ها در حال اجرا است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی استان سمنان ادامه داد: در این بازدید میدانی، موضوعاتی از جمله حضور حیات‌وحش در حاشیه سکونتگاه‌ها، خسارات وارده به دام، اراضی کشاورزی و معیشت ساکنان محلی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش این تعارضات نیز ارزیابی شد.

زارع خورمیزی با بیان اینکه آموزش و فرهنگ‌سازی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت تعارضات حیات‌وحش به شمار می‌رود، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های بومی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و بهره‌گیری از تجربه‌های محلی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها و افزایش موفقیت برنامه‌های حفاظتی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان سمنان حرکت به سمت راهکارهای مشارکتی و پایدار است تا ضمن حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، امنیت، منافع اقتصادی و معیشت جوامع محلی نیز حفظ شود.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی استان سمنان همچنین بر اهمیت تعامل مستمر با دهیاران، شوراهای اسلامی و ساکنان مناطق درگیر با تعارضات حیات‌وحش تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات میدانی مردم می‌تواند زمینه اجرای موفق‌تر طرح‌های حفاظتی و کاهش خسارات ناشی از این تعارضات را فراهم کند.

وی یادآور شد: دستیابی به تعادل میان حفاظت از حیات‌وحش و تأمین نیازهای جوامع محلی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های محیط زیست استان است و تحقق این هدف نیازمند مشارکت همه‌جانبه ذی‌نفعان و استمرار اقدامات آموزشی و پیشگیرانه خواهد بود.

کد مطلب 6868083

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