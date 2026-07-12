به گزارش خبرنگار مهر، فصل نوزدهم لیگ برتر فوتبال زنان قرار است از اوایل شهریور آغاز شود. لیگی که برای نخستینبار با حضور همزمان استقلال و پرسپولیس برگزار خواهد شد و در کنار این دو تیم مدعیان سنتی و تیمهای تازهنفس نیز برای کسب عنوان قهرمانی به میدان میآیند. با این حال نگاهی به شرایط تیمهای مطرح نشان میدهد که مدعیان فصل جدید با وضعیت یکسانی وارد رقابتها نمیشوند.
یکی از مهمترین ابهامهای لیگ جدید به شرایط خاتون بم برمیگردد. پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران که طی سالهای اخیر همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بوده این روزها با مشکلات جدی مالی دستوپنجه نرم میکند. شرایط مالی این باشگاه به اندازهای بحرانی شده که حتی بحث تأمین هزینههای حضور در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا نیز مطرح است. از سوی دیگر آینده نیمکت این تیم نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و احتمال جدایی مرضیه جعفری سرمربی پرافتخار خاتون بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر میرسد.
سپاهان اصفهان نیز دیگر تیمی است که گفته میشود شرایط مالی مطلوبی ندارد. شنیدهها حاکی از آن است که زردپوشان اصفهانی برخلاف فصلهای گذشته با بودجهای محدودتر وارد نقلوانتقالات شدهاند و احتمال دارد با ترکیبی جوانتر و کمتجربهتر نسبت به سالهای اخیر پا به مسابقات بگذارند؛ موضوعی که میتواند شانس این تیم برای حضور در کورس قهرمانی را تحت تأثیر قرار دهد.
استقلال دیگر نام بزرگ فصل جدید هرچند پس از صعود به لیگ برتر انگیزه زیادی برای حضور قدرتمند دارد اما همچنان با یک چالش مهم روبهرو است. بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه باعث شده وضعیت جذب بازیکنان جدید نامشخص باشد و هنوز مشخص نیست آبیپوشان با چه ترکیبی نخستین حضور خود در لیگ برتر فوتبال زنان را تجربه خواهند کرد.
در نقطه مقابل گلگهر سیرجان شاید باثباتترین مدعی فصل جدید باشد. این تیم که فصل گذشته عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد تکلیف کادر فنی خود را مشخص کرده و با هدایت مریم جهاننجاتی وارد فصل جدید خواهد شد. حفظ ثبات فنی میتواند یکی از مهمترین نقاط قوت گلگهر در رقابت با سایر مدعیان باشد.
پرسپولیس نیز که دومین فصل حضور خود در لیگ برتر را تجربه میکند به دنبال ساختن تیمی مدعی است. در کنار سرخپوشان ایستای البرز نیز برنامه ویژهای برای حضور پرقدرت در لیگ جدید دارد و تلاش میکند جایگاه خود را در بین تیمهای مدعی تثبیت کند.
در این میان نام مرضیه جعفری همچنان یکی از مهمترین موضوعات نقلوانتقالات فوتبال زنان است. گفته میشود پس از جدایی احتمالی او از خاتون بم پرسپولیس و ایستای البرز از جمله تیمهایی هستند که شرایط همکاری با این سرمربی پرافتخار را بررسی میکنند. هرچند هنوز تصمیم نهایی جعفری درباره آینده کاریاش مشخص نشده است.
با توجه به شرایط متفاوت مدعیان به نظر میرسد فصل نوزدهم لیگ برتر فوتبال زنان یکی از غیرقابل پیشبینیترین دورههای این رقابتها باشد. لیگی که برخی مدعیان سنتی با مشکلات مالی و مدیریتی روبهرو هستند و در مقابل تیمهایی مانند گلگهر، پرسپولیس و ایستای البرز امیدوارند از این فرصت برای تغییر معادلات فوتبال زنان ایران استفاده کنند.
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