۶۰۰ واحد صنعتی در مازندران با پیشرفت فیزیکی بالا نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیجان نژاد عصر دوشنبه در بازدید از صنایع ساری با اشاره به ابلاغ مصوبات سفر اخیر هیئت دولت به استان اظهار کرد: در قالب این مصوبات، مجموعاً ۱۷.۵ همت تسهیلات برای حمایت از بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی مازندران تصویب شده است.
وی افزود: سهم بخش صنعت و تولید از این منابع حدود ۱۳.۵ همت است که پس از طی مراحل ابلاغ به شبکه بانکی، روند پرداخت آن به واحدهای مشمول آغاز خواهد شد.
علیجاننژاد با بیان اینکه این تسهیلات برای حدود ۳۹۰ واحد صنعتی استان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: هدف از این حمایت مالی، تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام و ارتقای ظرفیت تولید واحدهای صنعتی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ واحد صنعتی در مازندران با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند تأمین منابع مالی است و این تسهیلات میتواند نقش مهمی در به بهرهبرداری رسیدن آنها داشته باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این طرحها گفت: در صورت تکمیل و راهاندازی واحدهای مذکور، بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در سطح استان ایجاد خواهد شد.
وی تأکید کرد: سیاست اصلی حوزه صنعت در مازندران، حمایت از تولید، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تقویت اشتغال پایدار از طریق تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی است.
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