تیم ملی والیبال ایران به فرانسه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری میشود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) میرود.
مردان والیبال ایران که از ۲۷ تا ۳۱ خرداد در اردوی برون مرزی بلگراد در پایتخت صربستان تمرینات خود را دنبال کردند، صبح امروز (دوشنبه یکم تیرماه) این شهر را ترک کردند و عصر به ارولئان فرانسه میزبان هفته دوم لیگ ملتها رسیدند.
بر اساس اشتباه شرکت صربستانی، مبین نصری و هفت مسافر دیگر پرواز تیم ملی در فرودگاه بلگراد جا ماندند و نصری با پرواز بعدی راهی فرانسه شد. عباس نظریان سرپرست تیم ملی نیز بعد از ورود نصری به فرودگاه پاریس او را تا هتل مرکور (Mercure) محل اسکان تیم ملی در اورلئان همراهی کرد.
مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا بهنژاد، علی رمضانی، علی حاجیپور، پویا آریاخواه، محسن دلاوری، پوریا حسینخانزاده، مبین نصری، علی حقپرست، سید متین حسینی، محمد ولیزاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، شایان محرابی، محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملتها هستند.
عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را در این رقابتها تشکیل میدهند.
تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملتها یک پیروزی مقابل آرژانتین و سه شکست برابر برزیل، بلغارستان و بلژیک تجربه کرد تا با چهار امتیاز برای هفته دوم لیگ ملتها آماده شود.
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