به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال از سوم تا هفتم تیر پیگیری می‌شود و تیم‌های شرکت‌کننده در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان می‌روند. تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال به ترتیب به مصاف تیم‌های فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا خواهد رفت.

شاگردان پیاتزا در هفته نخست رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال نمایشی دور از انتظار داشتند؛ آنها مقابل تیم‌های برزیل، بلغارستان و بلژیک نتیجه را واگذار کردند و تنها مقابل آرژانتین توانستند به پیروزی برسند.

ایران با چهار امتیاز در رتبه پانزدهم قرار دارد؛ جایگاهی که زنگ هشدار را برای ادامه رقابت‌ها به صدا درآورده است، به‌ویژه اینکه چند تیم پایین جدول فاصله امتیازی اندکی با ملی‌پوشان دارند و هر لغزش دیگری می‌تواند شرایط را دشوارتر کند.

برنامه هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال به شرح زیر است:

چهارشنبه سوم تیر ۱۴۰۵

ساعت ۱۴:۳۰؛ چین – ترکیه

ساعت ۱۴:۳۰؛ بلغارستان – ایتالیا

ساعت ۱۵؛ صربستان – ژاپن

ساعت ۱۸؛ آرژانتین – آلمان

ساعت ۱۸؛ اوکراین – برزیل

ساعت ۱۸:۳۰؛ کوبا – آمریکا

ساعت ۲۱:۳۰؛ لهستان – بلژیک

ساعت ۲۲؛ ایران – فرانسه

ساعت ۲۲؛ اسلوونی – کانادا

پنج شنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۵

ساعت ۱۸؛ چین – بلژیک

ساعت ۱۸؛ اوکراین – ایتالیا

ساعت ۱۸:۳۰؛ ایران – آمریکا

ساعت ۲۱:۳۰؛ لهستان – ترکیه

ساعت ۲۲؛ فرانسه – کوبا

ساعت ۲۲؛ اسلوونی – بلغارستان

جمعه پنجم تیرماه ۱۴۰۵

ساعت ۱۸؛ چین – آرژانتین

ساعت ۱۸؛ اوکراین – کانادا

ساعت ۱۸:۳۰؛ ایران – ژاپن

ساعت ۲۱:۳۰؛ بلژیک – آلمان

ساعت ۲۱:۳۰؛ برزیل – ایتالیا

ساعت ۲۲؛ صربستان – کوبا

شنبه ششم تیرماه ۱۴۰۵

ساعت ۱۸؛ بلغارستان – کانادا

ساعت ۱۸:۳۰؛ آمریکا – ژاپن

ساعت ۱۸:۳۰؛ لهستان – آلمان

ساعت ۲۲؛ فرانسه – صربستان

ساعت ۲۲؛ ترکیه – آرژانتین

ساعت ۲۲؛ اسلوونی – برزیل

یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵

ساعت ۱۴:۳۰؛ چین – آلمان

ساعت ۱۴:۳۰؛ بلغارستان – اوکراین

ساعت ۱۵؛ ایران – کوبا

ساعت ۱۸؛ بلژیک – ترکیه

ساعت ۱۸؛ کانادا – برزیل

ساعت ۱۸:۳۰؛ فرانسه – ژاپن

ساعت ۲۱:۳۰؛ لهستان – آرژانتین

ساعت ۲۲؛ صربستان – آمریکا

ساعت ۲۲؛ اسلوونی – ایتالیا