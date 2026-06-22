به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ولی زاده مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران به دلیل مصدومیت در آخرین تمرین مردان ایران در بلگراد جدا از دیگر بازیکنان تمرین خود را دنبال کرد.

بر اساس تصمیم روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی، این بازیکن در نخستین تمرین تیم ایران در اورلئان نیز قرار است جدا از تیم تمرینات خود را دنبال کند.

پزشک تیم ملی والیبال درباره این موضوع، گفت: سرمربی تیم ملی با توجه به شرایط مصدومیت ولی‌زاده و برای مدیریت فشار تمرین، تصمیم گرفت که این بازیکن به فاز ریکاوری برود.

مهدی ابارشی تصریح کرد: بر این اساس و با هماهنگی کادر پزشکی و مربی بدنساز، این بازیکن فاز ریکاوری خود را طی می‌کند که البته خارج از روند تیم ایران نیست، اما تمرینات خود را به صورت مستقل انجام می‌دهد.

تیم ملی والیبال ایران عصر امروز (دوشنبه یکم تیرماه) به ارولئان فرانسه رسید تا آماده حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها شود.

هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.