به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری میشود.
تیمهای ترکیه، بلغارستان، ژاپن، آرژانتین، اوکراین، آمریکا، لهستان، اسلوونی و فرانسه در نخستین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:
چین صفر – ترکیه ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)
بلغارستان ۳ – ایتالیا ۲ (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۹)
صربستان یک – ژاپن ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۶ بر ۲۵)
آرژانتین ۳ – آلمان ۲ (۲۵ بر ۲۱، ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳)
اوکراین ۳ – برزیل یک (۲۹ بر ۲۷، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱)
کوبا صفر – آمریکا ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)
لهستان ۳ – بلژیک ۲ (۲۱ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۸ بر ۲۶ و ۱۵ بر ۱۳)
ایران دو – فرانسه ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۱ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۷)
اسلوونی ۳ – کانادا یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۳)
جدول لیگ ملتها در پایان دیدارهای روز نخست هفته دوم لیگ ملتها در گروه مردان به این شکل است:
ژاپن پنج برد و ۱۴ امتیاز
آمریکا چهار برد و ۱۲ امتیاز
برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز
اسلوونی چهار برد و ۹ امتیاز
ایتالیا سه برد و ۱۰ امتیاز
اوکراین سه برد و ۱۰ امتیاز
لهستان سه برد و ۹ امتیاز
صربستان سه برد و ۹ امتیاز
ترکیه سه برد و ۸ امتیاز
بلغارستان سه برد و ۸ امتیاز
بلژیک دو برد و ۶ امتیاز
آلمان دو برد و ۶ امتیاز
فرانسه دو برد و ۴ امتیاز
کانادا یک برد و ۶ امتیاز
ایران یک برد و ۵ امتیاز
چین یک برد و ۴ امتیاز
آرژانتین یک برد و سه امتیاز
کوبا بدون برد و یک امتیاز
برنامه دومین روز مسابقات این هفته به قرار زیر است:
پنج شنبه چهارم تیرماه
ساعت ۱۸؛ چین – بلژیک
ساعت ۱۸؛ اوکراین – ایتالیا
ساعت ۱۸:۳۰؛ ایران – آمریکا
ساعت ۲۱:۳۰؛ لهستان – ترکیه
ساعت ۲۲؛ فرانسه – کوبا
ساعت ۲۲؛ اسلوونی – بلغارستان
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