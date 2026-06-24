به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود.

تیم‌های ترکیه، بلغارستان، ژاپن، آرژانتین، اوکراین، آمریکا، لهستان، اسلوونی و فرانسه در نخستین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

چین صفر – ترکیه ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

بلغارستان ۳ – ایتالیا ۲ (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۹)

صربستان یک – ژاپن ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۶ بر ۲۵)

آرژانتین ۳ – آلمان ۲ (۲۵ بر ۲۱، ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳)

اوکراین ۳ – برزیل یک (۲۹ بر ۲۷، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱)

کوبا صفر – آمریکا ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

لهستان ۳ – بلژیک ۲ (۲۱ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۸ بر ۲۶ و ۱۵ بر ۱۳)

ایران دو – فرانسه ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۱ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۷)

اسلوونی ۳ – کانادا یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۳)

جدول لیگ ملت‌ها در پایان دیدارهای روز نخست هفته دوم لیگ ملت‌ها در گروه مردان به این شکل است:

ژاپن پنج برد و ۱۴ امتیاز

آمریکا چهار برد و ۱۲ امتیاز

برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز

اسلوونی چهار برد و ۹ امتیاز

ایتالیا سه برد و ۱۰ امتیاز

اوکراین سه برد و ۱۰ امتیاز

لهستان سه برد و ۹ امتیاز

صربستان سه برد و ۹ امتیاز

ترکیه سه برد و ۸ امتیاز

بلغارستان سه برد و ۸ امتیاز

بلژیک دو برد و ۶ امتیاز

آلمان دو برد و ۶ امتیاز

فرانسه دو برد و ۴ امتیاز

کانادا یک برد و ۶ امتیاز

ایران یک برد و ۵ امتیاز

چین یک برد و ۴ امتیاز

آرژانتین یک برد و سه امتیاز

کوبا بدون برد و یک امتیاز

برنامه دومین روز مسابقات این هفته به قرار زیر است:

پنج شنبه چهارم تیرماه

ساعت ۱۸؛ چین – بلژیک

ساعت ۱۸؛ اوکراین – ایتالیا

ساعت ۱۸:۳۰؛ ایران – آمریکا

ساعت ۲۱:۳۰؛ لهستان – ترکیه

ساعت ۲۲؛ فرانسه – کوبا

ساعت ۲۲؛ اسلوونی – بلغارستان