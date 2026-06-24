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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

نتایج روز نخست هفته دوم لیگ ملت‌ها؛ برنامه رقابت‌های روز دوم

نتایج روز نخست هفته دوم لیگ ملت‌ها؛ برنامه رقابت‌های روز دوم

تیم‌های ترکیه، بلغارستان، ژاپن، آرژانتین، اوکراین، آمریکا، لهستان، اسلوونی و فرانسه در نخستین روز هفته دوم لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود.

تیم‌های ترکیه، بلغارستان، ژاپن، آرژانتین، اوکراین، آمریکا، لهستان، اسلوونی و فرانسه در نخستین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

چین صفر – ترکیه ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

بلغارستان ۳ – ایتالیا ۲ (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۹)

صربستان یک – ژاپن ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۶ بر ۲۵)

آرژانتین ۳ – آلمان ۲ (۲۵ بر ۲۱، ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳)

اوکراین ۳ – برزیل یک (۲۹ بر ۲۷، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱)

کوبا صفر – آمریکا ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

لهستان ۳ – بلژیک ۲ (۲۱ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۸ بر ۲۶ و ۱۵ بر ۱۳)

ایران دو – فرانسه ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۱ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۷)

اسلوونی ۳ – کانادا یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۳)

جدول لیگ ملت‌ها در پایان دیدارهای روز نخست هفته دوم لیگ ملت‌ها در گروه مردان به این شکل است:

ژاپن پنج برد و ۱۴ امتیاز

آمریکا چهار برد و ۱۲ امتیاز

برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز

اسلوونی چهار برد و ۹ امتیاز

ایتالیا سه برد و ۱۰ امتیاز

اوکراین سه برد و ۱۰ امتیاز

لهستان سه برد و ۹ امتیاز

صربستان سه برد و ۹ امتیاز

ترکیه سه برد و ۸ امتیاز

بلغارستان سه برد و ۸ امتیاز

بلژیک دو برد و ۶ امتیاز

آلمان دو برد و ۶ امتیاز

فرانسه دو برد و ۴ امتیاز

کانادا یک برد و ۶ امتیاز

ایران یک برد و ۵ امتیاز

چین یک برد و ۴ امتیاز

آرژانتین یک برد و سه امتیاز

کوبا بدون برد و یک امتیاز

برنامه دومین روز مسابقات این هفته به قرار زیر است:

پنج شنبه چهارم تیرماه

ساعت ۱۸؛ چین – بلژیک

ساعت ۱۸؛ اوکراین – ایتالیا

ساعت ۱۸:۳۰؛ ایران – آمریکا

ساعت ۲۱:۳۰؛ لهستان – ترکیه

ساعت ۲۲؛ فرانسه – کوبا

ساعت ۲۲؛ اسلوونی – بلغارستان

کد مطلب 6870171
سیده فرزانه شریفی

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