سطح مبارزه با ملخ در خراسان رضوی به ۶۲ هزار هکتار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر بنی اسدی ظهر دوشنبه در نشست خبری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: در سال جاری با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال افزایش جمعیت ملخ، پایش کانون‌های استان در دستور کار قرار گرفت و بخش قابل توجهی از مناطق مستعد مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: با وجود پیش‌بینی شرایط بحرانی، با بسیج امکانات دولتی و خصوصی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ۲۴۰ کانون بحرانی ملخ در استان کنترل شد و خوشبختانه هیچ خسارتی به محصولات کشاورزی وارد نشد.

وی ادامه داد: در مجموع سطح مبارزه با ملخ در کانون‌های استان به حدود ۶۲ هزار هکتار رسیده است. برای این عملیات از ۱۵ دستگاه سمپاش نصب‌شده روی خودروهای سازمان، ۴۰ دستگاه متعلق به سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی و همچنین حدود ۱۰۰ دستگاه سمپاش متعلق به کشاورزان استفاده شد.

بنی اسدی با اشاره به ویژگی این آفت بیان کرد: ملخ از آفات پلی‌فاژ است و توانایی حمله به طیف وسیعی از محصولات کشاورزی را دارد، به همین دلیل کنترل به‌موقع آن اهمیت زیادی دارد و بیشترین خسارت آن در مراحل اولیه رشد و پیش از پرواز ایجاد می‌شود.

معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در ادامه به مبارزه با سن غلات اشاره کرد و گفت: امسال در مجموع ۱۸۶ هزار و ۹۲۷ هکتار از مزارع استان علیه سن غلات مبارزه انجام شده که از این میزان ۱۴۴ هزار و ۶۳۷ هکتار مربوط به مرحله مادری و ۴۱ هزار و ۷۶۳ هکتار مربوط به مرحله پوره بوده است.

وی افزود: سطح مبارزه با این آفت نسبت به سال گذشته حدود هفت درصد افزایش داشته و نتیجه این اقدامات کاهش قابل توجه سن‌زدگی در گندم بوده است، به‌طوری که میزان سن‌زدگی به ۰.۰۴ درصد رسیده که بسیار پایین‌تر از حد بحرانی دو درصد است.

بنی‌اسدی همچنین از مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات خبر داد و گفت: امسال بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از مزارع استان علیه علف‌های هرز مبارزه شد که بیش از ۱۳۸ هزار هکتار آن به صورت شیمیایی و حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ هکتار به صورت مکانیکی انجام شده است.

معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره کنترل بیماری زنگ زرد گندم نیز اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌ها و نوسانات دمایی امسال، شرایط برای شیوع این بیماری فراهم بود اما با هشدارهای به‌موقع شبکه مراقبت و انجام عملیات مبارزه در حدود ۸ هزار و ۲۲۰ هکتار از کانون‌ها، از بروز طغیان این بیماری جلوگیری شد.