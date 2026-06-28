سبزوار با ۴۲ درجه گرم ترین شهر خراسان رضوی؛آغاز کاهش دما در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی‌پور اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی تا چهارشنبه هفته جاری در برخی از نقاط استان به ویژه نواحی بادخیز، وزش باد شدید همراه با گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده که در مواردی با احتمال بروز خسارت همراه است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: بعدازظهر امروز و طی روز دوشنبه ضمن افزایش شدت وزش باد انتقال ذرات گردوغبار از صحرای قرقام ترکمنستان به سایر نقاط استان آغاز شده و به تدریج مناطق مرکزی از جمله مشهد مقدس را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین به صورت متناوب طی ساعات بعد از ظهر در نواحی شمالی استان افزایش ابرناکی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده گاهی همراه با رعد و برق آبگرفتگی روانآب و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد که این شرایط در روز چهارشنبه گستره بیشتری از نواحی شمالی استان را در بر می‌گیرد.

به گفته رضایی‌پور از فردا کاهش نسبی دمای روزانه در قالب نقاط استان آغاز شده و از شدت گرما کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان فریمان با ۱۷ درجه خنک‌ترین و سبزوار با ۴۲ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند. نوسانات دمایی مشهد طی این مدت بین ۲۲ و ۳۶ درجه بوده است.