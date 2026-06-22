«مبلغان» خط مقدم جهاد تبیین در برابر جنگ شناختی دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد، به مناسبت اول تیرماه، سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، طی پیامی روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی را گرامی داشت.
در این پیام آمده است: اول تیرماه، سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه خطیر تبلیغ دینی و نقش مؤثر مبلغان، روحانیون، فعالان فرهنگی و رسانهای در نشر معارف ناب اسلامی و تقویت باورهای دینی در جامعه است.
تبلیغ دین؛ رسالتی الهی و استمرار راه انبیا
تبلیغ دین، رسالتی الهی و استمرار مسیر نورانی انبیای الهی و اهلبیت علیهمالسلام است که در هر عصر و زمان، با روشها و ابزارهای متناسب، وظیفه هدایت فکری و معنوی جامعه را بر عهده داشته است.
ضرورت جهاد تبیین در برابر جنگ شناختی دشمن
امروز در شرایطی که دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و جنگ شناختی درصدد تضعیف اعتقادات دینی و هویت اسلامی نسل جوان هستند، نقش مبلغان دینی، صاحبان قلم، رسانه و فعالان فرهنگی در جهاد تبیین با تأکید امام شهید و حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، مقام معظم رهبری، بیش از پیش اهمیت یافته است.
نقشآفرینی نهادهای دینی و فرهنگی در پاسداری از ارزشهای اسلامی
قطعاً سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه، سازمان اوقاف، مراکز و مؤسسات دینی، مذهبی، فرهنگی و هنری، مساجد و حسینیهها، هیئات مذهبی و مواکب حسینی، کانونهای فرهنگی، ائمه جمعه و جماعات، اساتید حوزه و دانشگاه و مجموعههای مردمی فرهنگی، مداحان خصوصاً نسل جوان تربیتیافته، در پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی و ترویج فرهنگ قرآن و عترت، نقشآفرین و اثرگذار بودهاند.
تقدیر از تلاشهای مبلغان و فعالان عرصه فرهنگی و رسانهای استان
نماینده ولیفقیه در استان لرستان در پایان این پیام آورده است: اینجانب ضمن گرامیداشت روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی، از تلاشهای همه مبلغان، فعالان عرصه فرهنگی، رسانهای و دینی استان لرستان تقدیر و تشکر مینمایم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همگان را در مسیر خدمت به اسلام، قرآن و اهلبیت علیهمالسلام درخواست میکنم.
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