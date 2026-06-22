به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینیوند معاون سیاسی وزارت کشور در سلسله نشستهای «دولت مردممدار» با عنوان «مردم در سفرهای استانی» که در ساختمان کوثر برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای مثبت تحول در رویکرد فعلی در سفرهای استانی اظهار کرد: یکی از مهمترین تغییراتی که در این دولت رخ داده، تغییر در ساختار برنامه ریزی سفر است. در گذشته، سفرهای استانی بیشتر جنبه نمایش و تجمع داشت. نوعی رقابت میان استانداران برای جمعآوری جمعیت بیشتر و ایجاد استقبالهای گستردهتر شکل گرفته بود. اما در دولت فعلی، این رویکرد جمعیتمحور جای خود را به رویکرد مسئلهمحور و اثرگذار داده است.
اثربخشی در شرایط بحرانی؛ مدیریت سفرها در سایه جنگ و تحریم
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اهمیت زمانبندی سفرهای فعلی، گفت: اثربخشی یک سفر زمانی معنا مییابد که در شرایط دشوار و بحرانی اتفاق بیفتد. این دولت در مقطعی سر کار آمده است که با چالشهای بیسابقهای از جمله تحریمهای سنگین، بحرانهای اقتصادی و وقوع جنگ مواجه است. در حالی که در تمام پهنه جغرافیایی کشور، از خراسان رضوی تا سیستان و بلوچستان و از ایلام تا آذربایجان غربی، کشور در وضعیت حساس امنیتی و اقتصادی قرار دارد، مدیریت مؤثر سفرهای استانی و پیگیری دقیق مصوبات در این شرایط، نشاندهنده کارآمدی تیم اجرایی است.
وی افزود: تسلط کامل بر مصوبات و پیگیری مستمر پروژهها توسط تیمهای متخصص، از ویژگیهای بارز این دوره است که باعث شده سفرها از حالت رویداد به حالت فرآیند مدیریت و توسعه تبدیل شوند.
گذار از کلنگزنیهای غیرکارشناسی به پروژهمحوری
زینیوند در ادامه سخنان خود گفت: در دورههای قبل، سفرها عمدتا بر پایه کلنگزنیهای غیرکارشناسی و پروژههایی بود که بیشتر جنبه چانهزنی داشت تا حل مسئله. این موضوع به یک معضل بزرگ برای کشور تبدیل شده بود چرا که فاقد مطالعات علمی و توجه به توسعه متوازن بود. این پروژهها نه تنها منابع محدود کشور را هدر دادند، بلکه باعث ایجاد نوعی ناعدالتی و احساس بیعدالتی در سطح ملی شدند. اما رویکرد فعلی، بر پایه پروژه محور بودن استوار است یعنی تمرکز بر تکمیل پروژههایی که نیاز واقعی استانها هستند و از پیش بررسی و برنامهریزی شدهاند.
زینیوند در ادامه نقشه راه آینده را بر پایه تغییر اولویتها ترسیم کرد و گفت:پروژههای آتی باید بر اساس منافع واقعی مردم و ارائه خدمات اولویتبندی شوند. تمرکز باید از پروژههای سنگین و غیرضروری به سمت حوزههای حیاتی مانند بهداشت، آموزش و نهضت مدرسهسازی تغییر کند.
وی تأکید کرد: در برنامههای آتی رئیسجمهور، موضوعاتی نظیر محله محوری، مشارکت مردمی و نخبگانسازی باید در کانون توجه قرار بگیرد. سفرها باید فرصتی برای تعامل با نخبگان و استفاده از ظرفیتهای مردمی باشند تا بتوان از این طریق، فرآیند بازسازی و توسعه را به شکلی اصیل و با مشارکت واقعی پیش برد.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه گفت: نظرسنجیها نشان میدهند که پس از وقایع اخیر و دفاع از میهن، امید به آینده و اعتماد به هویت ملی و تمامیت ارضی کشور ارتقا یافته است اما این نباید باعث غفلت ما شود. ما نباید اجازه دهیم این انسجام اجتماعی که اکنون بسیار بالا و در مرزهای حساس قرار دارد، با سکوت و بیتفاوتی از بین برود.
وی افزود: بخش بزرگی از این ارتقای اعتماد، ناشی از حس هویت تمدنی و امنیت است، اما باید توجه داشت که مردم در حال حاضر میان دو حس متفاوت قرار دارند آنها نظام و هویت ملی را نگهبان کشور میدانند، اما از دولت به معنای ساختار حکمرانی، انتظار کارآمدی، پاسخگویی، مبارزه با فساد و عدالتمحوری دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به استراتژیهای امنیتی دشمن، هشدار داد: دشمنان ما دقیقا بر همین نقطه حساس تمرکز کردهاند آنها میخواهند با ایجاد حس ناکارایی دولت و ورشکستگی ساختار، جنگ را از خارج از مرزها به داخل مرزها منتقل کنند. هدف آنها این است که مردم از دولت ناامید شوند و این ناامیدی، منجر به فروپاشی اعتماد عمومی شود.
وی تأکید کرد: برای مقابله با این تهدید، نباید صرفا به تغییر مدیران اکتفا کرد، بلکه باید رویکردها را تغییر داد. اگر مردم احساس کنند که استانداران، فرمانداران و مدیران کل تحت نظارت دقیق هستند و حکمرانی در کشور حساب و کتاب دارد، این شکاف پر خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ما باید از رویکرد صرفاً پروژه محور عبور کرده و به سمت رویکرد سیاسی-اجتماعی مبتنی بر گفتگو حرکت کنیم. هدف باید مدیریت سرمایه اجتماعی و بازآرایی رابطه دولت و ملت باشد.
وی افزود: در شرایط پسا جنگ، گروههای قومی و ساکنان مناطق توسعهنیافته و مرزی باید احساس دیده شدن کنند. ما باید شکاف مرکز و پیرامون را با مدیریت محلی و منطقهای پر کنیم. طبق دیدگاه رئیسجمهور، مدیریت محلی بسیار اثرگذارتر از مدیریت متمرکز است و ما باید از این فرصت برای تئوریزه کردن و عملیاتی کردن این مدل استفاده کنیم تا از این طریق، از طریق عدالت در توزیع فرصتها، از مرزهایمان دفاع کنیم.
زینیوند پیشنهاد کرد: سفرهای استانی باید از قالب سنتی خارج شده و به یک مدل «هوشمند» تبدیل شوند.
وی گفت: ما نیازمند تعریف یک کمیته مشترک سیاسی-اجتماعی برای سفرهای استانی هستیم. از آنجا که هر استان از منظر فضای سیاسی و مطالبات اجتماعی با استان دیگر کاملاً متفاوت است، نباید یک الگوی ثابت و یکسان برای همه استانها داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: برای هر سفر، ابتدا باید یک «اطلس سیاسی بومی» برای هر استان تدوین شود. بر اساس این اطلس، اهداف سیاسی مشخصی برای هر سفر تعریف میشود تا سفرها از حالت تصادفی خارج شده و بر اساس اقتضائات هر منطقه، برنامهریزی شوند. هر استان باید مدل خاص خود را داشته باشد.
وی بار دیگر گفت: سفرهای استانی نباید صرفا یک حرکت فیزیکی باشد. پیش از سفر باید نشستهای تخصصی و پنلهای تعاملی با نخبگان محلی برگزار شود تا اطلاعات دقیق و تحلیلهای عمیق از وضعیت استان کسب گردد. همچنین، سیستم ارزیابی و پیگیری که توسط تیمهای کارشناسی در حال توسعه است، باید به شکلی نظاممند برای هر استان اجرا شود تا از اجرای تصمیمات اطمینان حاصل گردد.
زینی وند ظهار داشت: ما با یک بحران تکراری شدن روبرو هستیم. گروههای نخبگانی که سالها به عنوان مشاور یا کانونهای ثابت فعالیت میکنند، در بسیاری از موارد دچار فرسودگی شدهاند. حتی در میان خود ما در دولتها، شاهد هستیم که آدمها و ایدهها ثابت ماندهاند و آن شور و خلاقیت اولیه را از دست دادهاند.
وی تأکید کرد: زمان آن رسیده است که از گروههای تکراری عبور کنیم و به سمت کانونهای جدید، جوانان خلاق، دانشبنیانها و نخبگان دانشگاهی حرکت کنیم. این گروههای جدید، انرژی و خلاقیت بسیار بیشتری برای حل مشکلات پیچیده دارند.
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