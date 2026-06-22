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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

قیمت نان در ورامین ۱۰۰ درصد افزایش یافت

قیمت نان در ورامین ۱۰۰ درصد افزایش یافت

ورامین- رئیس اتحادیه نانوایان ورامین از اجرای نرخ‌های جدید نان از فردا خبر داد و گفت: قیمت انواع نان در این شهرستان با مصوبه ابلاغی ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله خدایاری،بعد از ظهر دوشنبه،در جمع خبرنگاران از اجرای نرخ‌های جدید نان در شهرستان ورامین خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی، قیمت انواع نان از روز آینده در تمامی واحدهای نانوایی شهرستان افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید افزود: رشد هزینه‌های دستمزد، بیمه، انرژی و سایر هزینه‌های جاری، ادامه فعالیت نانوایی‌ها با نرخ‌های قبلی را با دشواری مواجه کرده بود.

رئیس اتحادیه نانوایان ورامین با تشریح نرخ‌های جدید نان گفت: قیمت نان لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان، نان تافتون از ۲۳۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان، نان بربری از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان و نان سنگک از ۷۴۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

خدایاری عنوان کرد: اصلاح قیمت‌ها با هدف تداوم فعالیت واحدهای نانوایی و حفظ روند تولید و عرضه نان انجام شده است.

وی با بیان اینکه نان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارها محسوب می‌شود، افزود: نرخ‌های جدید از فردا در تمامی نانوایی‌های شهرستان اجرایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه نانوایان ورامین در پایان گفت: نظارت بر اجرای صحیح نرخ‌های مصوب از سوی دستگاه‌های مسئول و بازرسان مربوطه انجام خواهد شد.

کد مطلب 6868182

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