قیمت نان در ورامین ۱۰۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله خدایاری،بعد از ظهر دوشنبه،در جمع خبرنگاران از اجرای نرخ‌های جدید نان در شهرستان ورامین خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی، قیمت انواع نان از روز آینده در تمامی واحدهای نانوایی شهرستان افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید افزود: رشد هزینه‌های دستمزد، بیمه، انرژی و سایر هزینه‌های جاری، ادامه فعالیت نانوایی‌ها با نرخ‌های قبلی را با دشواری مواجه کرده بود.

رئیس اتحادیه نانوایان ورامین با تشریح نرخ‌های جدید نان گفت: قیمت نان لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان، نان تافتون از ۲۳۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان، نان بربری از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان و نان سنگک از ۷۴۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

خدایاری عنوان کرد: اصلاح قیمت‌ها با هدف تداوم فعالیت واحدهای نانوایی و حفظ روند تولید و عرضه نان انجام شده است.

وی با بیان اینکه نان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارها محسوب می‌شود، افزود: نرخ‌های جدید از فردا در تمامی نانوایی‌های شهرستان اجرایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه نانوایان ورامین در پایان گفت: نظارت بر اجرای صحیح نرخ‌های مصوب از سوی دستگاه‌های مسئول و بازرسان مربوطه انجام خواهد شد.