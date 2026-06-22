نقش راهبردی مرجعیت در مقابله با استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل عصر دوشنبه در دیدار با حاج فاضل عباس صالح عوز، مشاور ارشد و نماینده ویژه تولیت حرم حضرت امام حسین(ع) و هیئت همراه، با اشاره به جایگاه والای زیارت سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: نزدیک شدن به امام حسین(ع) با معرفت قلبی و یقینی امکانپذیر است، اما زیارت مرقد مطهر ایشان نیز توفیقات و برکات فراوانی برای انسان به همراه دارد.
وی خطاب به اعضای هیئت عراقی حاضر در این دیدار افزود: شما که نگهبان حرم مطهر و حافظ خدمترسانی به زائران امام حسین(ع) هستید، بدون تردید حضور در کنار قبر مبارک آن حضرت زمینهساز کسب مقامات معنوی والا است.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی ادامه داد: خدمت در جوار بارگاه شریف امام حسین(ع) بزرگترین نعمت الهی است و باید همواره قدردان چنین موهبتی بود.
مطهریاصل با اشاره به مبانی اعتقادی شیعه گفت: در اعتقاد شیعه، الوهیت و ذات احدیت مختص خداوند متعال است و استمرار رحمت الهی از طریق ائمه معصومین(ع) جاری میشود و هیچکس جز آنان در این مقام نقشی ندارد.
وی افزود: وهابیت و گاهی برخی از افراد ناآگاه در میان شیعیان، مقامات اهلبیت(ع) را انکار میکنند؛ مشکل اصلی آنان این است که حقیقت توحید را به درستی درک نکردهاند و از همین رو شیعیان را به غلو متهم میکنند.
امامجمعه تبریز تصریح کرد: به جز مقام الوهیت که مختص خداوند است، دیگر مقامات معنوی برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در نظر گرفته شده است و کسانی که فضائل اهلبیت(ع) را انکار میکنند، در حقیقت معنای واقعی توحید را درنیافتهاند.
وی با بیان اینکه ائمه معصومین(ع) مصباح هدایت و کشتی نجات هستند، خاطرنشان کرد: در این میان، پیشگاه حضرت امام حسین(ع) بسیار گسترده است و تمسک به آن حضرت موجب مغفرت بیشتر الهی میشود.
مطهریاصل اضافه کرد: به همین دلیل همه ائمه، علما و بزرگان شیعه بر توسل و تمسک به امام حسین(ع) تأکید ویژهای داشتهاند.
وی همچنین با قدردانی از نقش مرجعیت آیتالله العظمی سیستانی در حفظ آرامش و وحدت عراق گفت: مرجعیت این عالم بزرگوار نقش مهمی در حفظ یکپارچگی عراق داشته و نقش آن در مقابله با داعش و زیادهخواهیهای آمریکا در منطقه قابل انکار نیست.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی در پایان تأکید کرد: در سایه وحدت میان ملتهای منطقه و همکاری دو کشور ایران و عراق، آینده جهان اسلام روشن خواهد بود و تمدن اسلامی بیش از پیش در عرصه جهانی جلوهگر میشود.
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