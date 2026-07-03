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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

مطهری‌اصل: گفتمان رهبرشهید انقلاب اسلامی به سراسر جهان گسترش یافته است

مطهری‌اصل: گفتمان رهبرشهید انقلاب اسلامی به سراسر جهان گسترش یافته است

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: گفتمان رهبر شهید انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، عدالت‌خواهی و حمایت از مستضعفان، امروز فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل با حضور در ویژه‌برنامه «ایرانیم» شبکه استانی سهند با محوریت تبیین جایگاه و شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تشریح ابعاد مختلف شخصیت مدیریتی، اخلاقی و علمی ایشان پرداخت.

وی با اشاره به تاب‌آوری ملت مسلمان، به‌ویژه مردم ایران، اظهار کرد: شیعیان همواره در صحنه حضور داشته‌اند و با اتکا به آموزه‌های دینی، زنده و پاینده خواهند ماند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی از دانش، تجربه و بینش کم‌نظیری در عرصه‌های مختلف برخوردار بود، افزود: ایشان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها توانستند مردم، نظام و حتی ملت‌های منطقه را با آرمان‌های انقلاب اسلامی همراه سازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل، ساده‌زیستی، زهد، شجاعت و روحیه بی‌باکی را از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید برشمرد و گفت: ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه، مذاهب، اقوام و نخبگان، در کنار توانمندی در مدیریت مسائل نظامی و سیاسی، از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان بود.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای رهبر شهید، پرورش و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی بود؛ گفتمانی که امروز در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و به فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه رهبر شهید در میان جریان‌های مقاومت اظهار کرد: نیروهای مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، جایگاه و نقش اثرگذار ایشان را در هدایت جبهه مقاومت مورد تأکید قرار داده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل همچنین درباره شهادت رهبر شهید گفت: دشمن در تلاش بود اندیشه‌ها و مبانی فکری و فقهی ایشان را خاموش کند، اما پس از ناکامی در مقابله با مدیریت و تدابیر ایشان در جریان جنگ دوازده‌روزه، در نهایت ایشان را به شهادت رساندند.

وی تأکید کرد: شهادت رهبر شهید نه‌تنها موجب توقف مسیر انقلاب اسلامی نشد، بلکه موجب تقویت و گسترش آرمان‌ها و اندیشه‌های ایشان در میان ملت‌های آزادی‌خواه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در پایان، ضمن تأکید بر پیوند قلبی ناگسستنی آن شهید والامقام با مردم خطه آذربایجان، خاطرنشان کرد: ارادت قلبی ایشان به این خطه بسیار عمیق‌تر از آن بود که در مناسبات رسمی دیده می‌شد؛ به‌گونه‌ای که ایشان در هر فرصتی بر جایگاه راهبردی و مبارزات اصیل مردم آذربایجان تأکید می‌ورزیدند و بی‌شک، زنده نگه داشتن نام و آوازه آذربایجان، مرهون نگاه ویژه و هدایت‌های عالمانه ایشان بوده است.

کد مطلب 6877915

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