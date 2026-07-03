به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل با حضور در ویژه‌برنامه «ایرانیم» شبکه استانی سهند با محوریت تبیین جایگاه و شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تشریح ابعاد مختلف شخصیت مدیریتی، اخلاقی و علمی ایشان پرداخت.

وی با اشاره به تاب‌آوری ملت مسلمان، به‌ویژه مردم ایران، اظهار کرد: شیعیان همواره در صحنه حضور داشته‌اند و با اتکا به آموزه‌های دینی، زنده و پاینده خواهند ماند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی از دانش، تجربه و بینش کم‌نظیری در عرصه‌های مختلف برخوردار بود، افزود: ایشان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها توانستند مردم، نظام و حتی ملت‌های منطقه را با آرمان‌های انقلاب اسلامی همراه سازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل، ساده‌زیستی، زهد، شجاعت و روحیه بی‌باکی را از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید برشمرد و گفت: ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه، مذاهب، اقوام و نخبگان، در کنار توانمندی در مدیریت مسائل نظامی و سیاسی، از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان بود.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای رهبر شهید، پرورش و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی بود؛ گفتمانی که امروز در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و به فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه رهبر شهید در میان جریان‌های مقاومت اظهار کرد: نیروهای مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، جایگاه و نقش اثرگذار ایشان را در هدایت جبهه مقاومت مورد تأکید قرار داده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل همچنین درباره شهادت رهبر شهید گفت: دشمن در تلاش بود اندیشه‌ها و مبانی فکری و فقهی ایشان را خاموش کند، اما پس از ناکامی در مقابله با مدیریت و تدابیر ایشان در جریان جنگ دوازده‌روزه، در نهایت ایشان را به شهادت رساندند.

وی تأکید کرد: شهادت رهبر شهید نه‌تنها موجب توقف مسیر انقلاب اسلامی نشد، بلکه موجب تقویت و گسترش آرمان‌ها و اندیشه‌های ایشان در میان ملت‌های آزادی‌خواه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در پایان، ضمن تأکید بر پیوند قلبی ناگسستنی آن شهید والامقام با مردم خطه آذربایجان، خاطرنشان کرد: ارادت قلبی ایشان به این خطه بسیار عمیق‌تر از آن بود که در مناسبات رسمی دیده می‌شد؛ به‌گونه‌ای که ایشان در هر فرصتی بر جایگاه راهبردی و مبارزات اصیل مردم آذربایجان تأکید می‌ورزیدند و بی‌شک، زنده نگه داشتن نام و آوازه آذربایجان، مرهون نگاه ویژه و هدایت‌های عالمانه ایشان بوده است.