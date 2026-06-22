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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴

خادم ویژه تعویض پرچم حرم امام حسین (ع) در جمع عزاداران تبریز

خادم ویژه تعویض پرچم حرم امام حسین (ع) در جمع عزاداران تبریز

تبریز- خادم ویژه تعویض پرچم حرم امام حسین(ع)، مهمان هیئت‌های عزاداری تبریز شد.

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کد مطلب 6868347

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