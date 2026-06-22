https://mehrnews.com/x3cpDn ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ کد مطلب 6868347 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ خادم ویژه تعویض پرچم حرم امام حسین (ع) در جمع عزاداران تبریز تبریز- خادم ویژه تعویض پرچم حرم امام حسین(ع)، مهمان هیئتهای عزاداری تبریز شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6868347 کپی شد مطالب مرتبط نقش راهبردی مرجعیت در مقابله با استکبار اشتراکات دینی ایران و عراق پشتوانهای مهم برای تقویت جبهه مقاومت است تأکید شهردار تبریز بر همبستگی ایران و عراق در سایه فرهنگ مقاومت برچسبها تبریز امام حسین(ع) دسته عزاداری
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