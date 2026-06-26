امام جمعه تبریز: حضرت زینب(س) الگوی صبر، علم و بصیرت برای بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا به معنای رعایت حدود الهی، انجام صحیح وظایف بندگی و حفظ حقوق مردم در خانواده و جامعه است و انسانی که اهل تقوا باشد، هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند خواهد بود.

وی با استناد به روایتی از امام سجاد (ع) افزود: عملی که همراه با تقوا باشد، هرگز اندک نیست، زیرا خداوند تنها اعمال متقین را می‌پذیرد و ارزش هر عمل به میزان تقوا و اخلاص انسان بستگی دارد.

قرآن کریم میان زن و مرد در ارزش‌های الهی تفاوتی قائل نیست

امام جمعه تبریز با اشاره به همزمانی روز یازدهم محرم با یاد حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع)، بخش مهمی از خطبه دوم را به جایگاه بانوان در قرآن اختصاص داد و گفت: خداوند متعال در آیات متعدد قرآن، هرجا سخن از انسانیت، ایمان، بندگی و ارزش‌های الهی است، زنان و مردان را در کنار یکدیگر قرار داده و هیچ تبعیضی میان آنان قائل نشده است.

وی با اشاره به آیه ۳۵ سوره احزاب اظهار کرد: خداوند در این آیه، مسلمانان، مؤمنان، صابران، راستگویان، اهل عبادت، انفاق، روزه، پاکدامنی و ذکر الهی را اعم از زن و مرد برشمرده و در پایان وعده «مغفرت» و «اجر عظیم» را برای همه آنان بیان می‌کند.

مطهری‌اصل افزود: این آیه نشان می‌دهد که معیار برتری در پیشگاه خداوند، ایمان، عمل صالح و تقواست، نه جنسیت؛ بنابراین بانوان باید به جایگاه والایی که اسلام و قرآن برای آنان ترسیم کرده‌اند، توجه ویژه داشته باشند.

حضرت زینب (س) الگویی ماندگار برای زنان مسلمان است

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حضرت زینب (س) دارای ده‌ها فضیلت اخلاقی و معنوی بوده است، گفت: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان، مقام علمی والا بود؛ به گونه‌ای که امام معصوم درباره ایشان فرمود: تو دانشمندی هستی که بدون استاد تعلیم یافته‌ای و صاحب فهمی هستی که کسی آن را به تو نیاموخته است.

وی مقام وصایت، نیابت، عبادت، تعلیم قرآن و تفسیر معارف دینی را از دیگر ویژگی‌های حضرت زینب (س) برشمرد و افزود: آن حضرت در دوران حیات خود جلسات تفسیر قرآن برای بانوان برگزار می‌کرد و پاسخگوی مسائل دینی آنان بود.

صبر حضرت زینب (س) بزرگ‌ترین جلوه نهضت عاشورا بود

مطهری‌اصل با اشاره به حوادث روز عاشورا و پس از آن اظهار کرد: برجسته‌ترین ویژگی حضرت زینب (س)، صبر و استقامت بی‌نظیر ایشان بود؛ بانویی که در سخت‌ترین شرایط، علاوه بر تحمل داغ برادران، فرزندان و عزیزان خود، مسئولیت حفظ کودکان، آرامش‌بخشی به اهل بیت (ع) و صیانت از جان امام سجاد (ع) را نیز بر عهده داشت.

وی افزود: حضرت زینب (س) حتی در دوران اسارت نیز عبادت و نماز شب خود را ترک نکرد و تنها به دلیل ضعف جسمانی ناشی از بخشیدن سهم غذای خود به کودکان، برخی نمازهای مستحبی را به صورت نشسته اقامه می‌کرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به وقایع روز یازدهم محرم گفت: حضرت زینب (س) در عبور کاروان اسرا از قتلگاه، با نهایت صبر و استقامت از کودکان و امام سجاد (ع) محافظت کرد و جلوه‌ای بی‌نظیر از ایثار و وفاداری را به نمایش گذاشت.

از هیئت‌های حسینی و عزاداران تبریز قدردانی می‌کنم

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور گسترده مردم، هیئت‌های مذهبی، مداحان، برگزارکنندگان آیین‌های عزاداری، شاه‌حسین‌گویان و تمامی خادمان مراسم عزای سیدالشهدا (ع) قدردانی کرد.

وی گفت: مردم مؤمن تبریز و آذربایجان‌شرقی امسال نیز با شکوه مثال‌زدنی ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) نشان دادند و این حضور ارزشمند، مایه افتخار و امیدواری است.

صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی یک وظیفه همگانی است

مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، برق، گاز و سوخت اظهار کرد: هر لیتر آب آشامیدنی با هزینه فراوان تصفیه و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بنابراین اسراف در مصرف آب، شست‌وشوی خودرو یا معابر با آب آشامیدنی و رها کردن شلنگ آب اقدامی نادرست است.

وی افزود: صرفه‌جویی باید از هیئت‌های مذهبی آغاز شود و استفاده از ظروف شخصی به جای لیوان‌های یک‌بارمصرف نیز اقدامی پسندیده و در راستای کاهش هزینه‌ها و حفظ سلامت مردم است.

نظارت بر بازار و نانوایی‌ها باید تقویت شود

امام جمعه تبریز با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود نظارت است و مسئولان باید با جدیت بیشتری با گران‌فروشی برخورد کنند.

وی با اشاره به گلایه‌های مردمی درباره عرضه اجباری نان کنجدی افزود: برخی نانوایی‌ها مردم را مجبور به خرید نان کنجدی با قیمت بالاتر می‌کنند، در حالی که چنین اقدامی صحیح نیست و باید امکان خرید نان ساده نیز برای همه فراهم باشد.

مطهری‌اصل همچنین خواستار افزایش حمایت‌های معیشتی از اقشار کم‌درآمد شد و تأکید کرد: میزان کالابرگ الکترونیکی باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا بتواند بخشی از مشکلات معیشتی خانوارهای نیازمند را جبران کند.

مسئولان صدای انتقاد مردم را بشنوند

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: دشمن امروز بیش از هر چیز به دنبال کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در محاسبات مسئولان است.

امام جمعه تبریز تأکید کرد: مسئولان باید با حوصله به انتقادهای مردم گوش دهند و اجازه ندهند تصمیم‌های نادرست یا محاسبات غلط، موجب نگرانی جامعه شود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی نخواهد کرد، گفت: هرگونه مذاکره تنها زمانی قابل قبول است که با حفظ عزت، اقتدار و تأمین کامل حقوق ملت ایران همراه باشد و از موضع قدرت انجام گیرد، نه از سر ضعف.