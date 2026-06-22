به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری مشهد که در فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه مشهد در آستانه یک رویداد بزرگ و تاریخی قرار دارد، اظهار کرد: مشهد همواره شهری ویژه و در معرض رویدادهای بزرگ بوده و در مواجهه با این رخدادها نیز رشد کرده است. مراسم تشییع پیکر رهبر شهید نیز نقطه عطفی در تاریخ این شهر خواهد بود و همه دستگاهها باید کمک کنند تا این مراسم در بهترین شرایط ممکن برگزار شود.
فرماندار مشهد افزود: مشهد از ظرفیتها و توانمندیهای بالایی برخوردار است و باید از این ظرفیتها برای میزبانی شایسته از مهمانان استفاده شود. پشتیبانی از چنین رویدادی کار دشواری است، اما حضور این مهمانان برکتهای فراوانی برای شهر مشهد به همراه دارد. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد ظرفیت هتلهای مشهد تکمیل شده است.
وی با اشاره به پیشبینی حضور گسترده زائران و عزاداران گفت: برنامهریزیها به گونهای انجام میشود که بتوانیم جمعیتی در حدود ۱۵ میلیون نفر را با سلامت و امنیت بدرقه کنیم. بر همین اساس، مسیری انتخاب خواهد شد که توانایی میزبانی و هدایت این حجم از جمعیت را داشته باشد.
حسینی تصریح کرد: در میان گزینههای موجود، مسیر منتهی به بهشترضا (ع) در حال حاضر جدیترین گزینه است، اما هنوز این موضوع نهایی نشده است. باید از هماکنون آمادگی لازم ایجاد شود تا مراسم به شکل مطلوبی مدیریت شود. استانداری پشتیبان این مراسم خواهد بود و اگرچه ظرفیت مشهد برای میزبانی مناسب است، اما باید توجه داشت که تاکنون تجربه حضور چنین سطحی از جمعیت را در شهر نداشتهایم.
فرماندار مشهد در ادامه با اشاره به تمهیدات اسکان زائران اظهار کرد: در دهه پایانی صفر و ایام نوروز، ظرفیت اسکان رسمی، موقت و اضطراری مشهد بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بوده است، اما برای این مراسم ظرفیت اسکان تا حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
وی افزود: در صورت نیاز، پارکهای شهر نیز تجهیز خواهند شد تا زائران بتوانند شب را در آنجا سپری کنند. پیشبینی میشود بخشی از جمعیت حاضر تا یک هفته در مشهد اقامت داشته باشند.
حسینی با بیان اینکه برآوردهای سنگینی از نیازهای مراسم انجام شده است، گفت: تأمین اقلام اساسی از جمله گوشت، برنج، آرد و حبوبات در دستور کار قرار گرفته و آمار نیازها نیز مشخص شده است.
فرماندار مشهد ادامه داد: برآوردها نشان میدهد برای این مراسم به ۵۰ میلیون بطری آب معدنی، ۶ هزار تن آرد، مقادیر قابل توجهی یخ، برنج و گوشت و همچنین ۲ هزار و ۷۰۰ تن تخممرغ نیاز خواهیم داشت. تلاش میکنیم این اقلام با قیمت مناسبتر و حتی در مواردی به صورت رایگان تأمین شود و در این زمینه از ظرفیتهای ملی نیز استفاده خواهیم کرد.
وی گفت: بخش قابل توجهی از هزینهها از طریق مشارکت مردمی تأمین خواهد شد، اما تأمین نیازهای این حجم از جمعیت صرفاً با اتکا به کمکهای مردمی امکانپذیر نیست. برآوردها نشان میدهد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیازها از طریق مردم قابل تأمین است و مابقی باید با استفاده از ظرفیتهای دولتی و شهرداری فراهم شود.
حسینی حملونقل و مدیریت ترافیک را از مهمترین چالشهای مراسم دانست و گفت: نحوه اتصال مردم به مسیرهای تشییع، مدیریت ورود و خروج جمعیت و جلوگیری از آسیب دیدن شهروندان از مهمترین موضوعاتی است که در حال برنامهریزی برای آن هستیم. همچنین باید پارکینگهای مورد نیاز نیز تأمین شود.
فرماندار مشهد افزود: حدود چهار هزار اتوبوس از سراسر کشور وارد مشهد خواهند شد و باید تمهیدات لازم برای استقرار و خدماترسانی به آنها اندیشیده شود.
وی همچنین از آمادهباش چهار بالگرد برای امدادرسانی خبر داد و گفت: جمعیت هلال احمر در مسیرهای تعیینشده ایستگاههای امدادی مستقر خواهد کرد و امداد و نجات جادهای نیز به صورت فعال در این ایام حضور خواهد داشت.
حسینی از بینالمللی بودن این مراسم نیز سخن گفت و افزود: از کشورهای مختلف از جمله عراق، پاکستان و افغانستان درخواستهایی برای حضور در مراسم دریافت شده است.
فرماندار مشهد ادامه داد: امکانات ستاد اربعین در اختیار مراسم قرار خواهد گرفت و سرویسهای بهداشتی، نانواییها، بیمارستانهای صحرایی و سیار در مسیرهای تعیینشده مستقر خواهند شد. همچنین نظارت بر بازار تشدید میشود تا هیچگونه اجحافی نسبت به زائران صورت نگیرد. مدیریت آب و غذا، کنترل مخاطرات بهداشتی و ساماندهی امور فرهنگی و اطلاعرسانی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به موضوع مردمیسازی مواکب گفت: در مسیر تشییع، ۵۰۰ موکب کشوری مستقر خواهند شد. مسئولیت مباحث امنیتی و انتظامی بر عهده سپاه است، اما در سطح شهرستان نیز وظایفی بر عهده داریم که آنها را انجام خواهیم داد.
حسینی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای برنامهریزی استان در حوزه بودجه طی هفته گذشته، تأکید کرد: همه دستگاهها باید موضوع بودجه را جدی بگیرند. میزان اعتبارات اختصاص یافته فاصله زیادی با نیازهای واقعی دارد و به اندازه یک صدم نیاز ما بودجه تخصیص مییابد، بنابراین باید همین منابع محدود نیز به صورت بهینه و هدفمند هزینه شود.
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