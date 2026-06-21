تأکید شهردار تبریز بر همبستگی ایران و عراق در سایه فرهنگ مقاومت

به گزارش خبرنگارمهر، یعقوب هوشیار شامگاه یکشنبه در دیدار با «حاج فاضل عباس صالح عوز»، دستیار ارشد تولیت حرم مطهر حضرت امام حسین(ع)، با اشاره به جایگاه حساس کنونی در جهان اسلام، اظهار کرد: ما در مقطعی سرنوشت‌ساز قرار داریم که مسیر آینده امت اسلامی را تعیین می‌کند و بدون شک، وحدت حول محور اهل‌بیت(ع) و فرهنگ عاشورا، مهم‌ترین عامل عزت و اقتدار مسلمانان است.

وی ضمن ابراز خرسندی از میزبانی خادمان حرم مطهر سیدالشهدا(ع) و تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، افزود: ارادت قلبی مردم آذربایجان و تبریز به حضرت ابوالفضل(ع) شهره است و آیین‌های عزاداری در این خطه با خلوص و شور وصف‌ناپذیری برگزار می‌شود.

شهردار تبریز با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، خاطرنشان کرد: شهادت ایشان اگرچه داغی بزرگ بر دل ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان گذاشت، اما خون این شهید والامقام موجب احیای عزت و عظمت جهان اسلام شد.

هوشیار با بیان اینکه پس از امیرالمؤمنین(ع)، ایشان نخستین رهبر جهان تشیع هستند که به فیض شهادت نائل آمده‌اند، افزود: گستره تأثیرگذاری مکتب ایشان از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و آزاداندیشان جهان را تحت تأثیر قرار داده است. وی همچنین پیاده‌روی اربعین را نماد عینی قدرت و وحدت شیعیان و مؤمنان ولایت‌مدار دانست که دشمنان از همین حضور پرشور مردم در هراسند.

در ادامه این دیدار، «حاج فاضل عباس صالح عوز»، دستیار ارشد تولیت حرم مطهر امام حسین(ع) نیز با اشاره به اهتزاز پرچم متبرک حرم حسینی در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز، گفت: محرم امسال به دلیل فقدان رهبر شهید ایران اسلامی، حال و هوای متفاوتی دارد و این غم با سوگواری سیدالشهدا(ع) گره خورده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و ناکامی دشمنان در نقشه‌های خود علیه نظام اسلامی، تصریح کرد: دشمنان با تصور براندازی سریع وارد میدان شدند اما فرهنگ مقاومت، تمام توطئه‌ها را نقش بر آب کرد.

این مقام عراقی با تأکید بر اینکه عراق همواره در کنار ایران ایستاده است، یادآور شد: مجاهدت‌های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دفاع از عراق در برابر داعش و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در دوران سخت، هرگز فراموش نخواهد شد و این پیوند معنوی از طریق عتبات عالیات، روزبه‌روز مستحکم‌تر می‌شود.

گفتنی است، این دیدار با حضور حجت‌الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر، عضو شورای اسلامی شهر تبریز و میراعتماد عمادی، مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز برگزار شد.