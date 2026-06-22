  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۳

اشتراکات دینی ایران و عراق پشتوانه‌ای مهم برای تقویت جبهه مقاومت است

اشتراکات دینی ایران و عراق پشتوانه‌ای مهم برای تقویت جبهه مقاومت است

تبریز-استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر روابط فرهنگی، مذهبی و تاریخی ایران و عراق، گفت:پیوندهای اعتقادی دو ملت سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت همگرایی جهان اسلام و جبهه مقاومت به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح دوشنبه در دیدار با هیئتی از تولیت حرم مطهر حضرت امام حسین (ع)، با اشاره به روابط ریشه‌دار میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، اظهار کرد: پیوندهای دینی و فرهنگی دو کشور همواره زمینه‌ساز همدلی و همکاری‌های گسترده بوده و در مقاطع مختلف تاریخی جلوه‌های ارزشمندی از این برادری به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به ابراز همدردی و حمایت ملت عراق از مردم ایران در رخدادهای اخیر، افزود: این همراهی‌ها بیانگر استحکام روابط اعتقادی و عاطفی میان دو ملت مسلمان است و نشان می‌دهد اشتراکات مذهبی، فراتر از مرزهای جغرافیایی، عامل وحدت و همبستگی امت اسلامی است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه همکاری‌های ایران و عراق در عرصه‌های مختلف موجب تقویت جایگاه جبهه مقاومت شده است، گفت: ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه از مهم‌ترین نقاط اشتراک دو ملت بوده و این رویکرد، دستاوردهای مهمی برای جهان اسلام به همراه داشته است.

سرمست توسعه تعاملات فرهنگی، مذهبی و دینی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد: حفظ و تعمیق این روابط نیازمند برنامه‌ریزی و گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی است.

وی همچنین از آمادگی آذربایجان‌شرقی برای میزبانی از برنامه‌ها و هیئت‌های فرهنگی و مذهبی عراق خبر داد و افزود: تبریز و آذربایجان‌شرقی آماده هستند در مناسبت‌های مختلف میزبان گروه‌ها و هیئت‌های دینی و فرهنگی کشور عراق باشند.

در این دیدار، حاج فاضل عوز، رئیس حفظ نظام عتبه حسینی و دستیار ویژه تولیت حرم مطهر امام حسین (ع)، نیز با قدردانی از میزبانی مردم تبریز، اظهار کرد: مهمان‌نوازی مردم این شهر برای اعضای هیئت عراقی کاملاً مشهود بوده و خاطره‌ای ارزشمند از این سفر در ذهن ما ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شرایط جهان اسلام، گفت: محرم امسال در فضایی متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر جبهه آمریکایی ـ صهیونیستی، پیام روشنی از اقتدار و پایداری به جهانیان مخابره کرده است.

دستیار ویژه تولیت حرم مطهر امام حسین (ع) افزود: ایستادگی ملت ایران موجب برجسته‌تر شدن جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی شده و حمایت بسیاری از آزادگان جهان را به همراه داشته است.

عوز تأکید کرد: نتایج و دستاوردهای این مقاومت تنها متعلق به ملت ایران نیست، بلکه همه مسلمانان و ملت‌های آزادی‌خواه از ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد و این موفقیت‌ها در نهایت به تقویت جهان اسلام منجر می‌شود.

کد مطلب 6867444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها