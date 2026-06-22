به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح دوشنبه در دیدار با هیئتی از تولیت حرم مطهر حضرت امام حسین (ع)، با اشاره به روابط ریشه‌دار میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، اظهار کرد: پیوندهای دینی و فرهنگی دو کشور همواره زمینه‌ساز همدلی و همکاری‌های گسترده بوده و در مقاطع مختلف تاریخی جلوه‌های ارزشمندی از این برادری به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به ابراز همدردی و حمایت ملت عراق از مردم ایران در رخدادهای اخیر، افزود: این همراهی‌ها بیانگر استحکام روابط اعتقادی و عاطفی میان دو ملت مسلمان است و نشان می‌دهد اشتراکات مذهبی، فراتر از مرزهای جغرافیایی، عامل وحدت و همبستگی امت اسلامی است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه همکاری‌های ایران و عراق در عرصه‌های مختلف موجب تقویت جایگاه جبهه مقاومت شده است، گفت: ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه از مهم‌ترین نقاط اشتراک دو ملت بوده و این رویکرد، دستاوردهای مهمی برای جهان اسلام به همراه داشته است.

سرمست توسعه تعاملات فرهنگی، مذهبی و دینی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد: حفظ و تعمیق این روابط نیازمند برنامه‌ریزی و گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی است.

وی همچنین از آمادگی آذربایجان‌شرقی برای میزبانی از برنامه‌ها و هیئت‌های فرهنگی و مذهبی عراق خبر داد و افزود: تبریز و آذربایجان‌شرقی آماده هستند در مناسبت‌های مختلف میزبان گروه‌ها و هیئت‌های دینی و فرهنگی کشور عراق باشند.

در این دیدار، حاج فاضل عوز، رئیس حفظ نظام عتبه حسینی و دستیار ویژه تولیت حرم مطهر امام حسین (ع)، نیز با قدردانی از میزبانی مردم تبریز، اظهار کرد: مهمان‌نوازی مردم این شهر برای اعضای هیئت عراقی کاملاً مشهود بوده و خاطره‌ای ارزشمند از این سفر در ذهن ما ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شرایط جهان اسلام، گفت: محرم امسال در فضایی متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر جبهه آمریکایی ـ صهیونیستی، پیام روشنی از اقتدار و پایداری به جهانیان مخابره کرده است.

دستیار ویژه تولیت حرم مطهر امام حسین (ع) افزود: ایستادگی ملت ایران موجب برجسته‌تر شدن جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی شده و حمایت بسیاری از آزادگان جهان را به همراه داشته است.

عوز تأکید کرد: نتایج و دستاوردهای این مقاومت تنها متعلق به ملت ایران نیست، بلکه همه مسلمانان و ملت‌های آزادی‌خواه از ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد و این موفقیت‌ها در نهایت به تقویت جهان اسلام منجر می‌شود.