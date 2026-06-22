https://mehrnews.com/x3cpDG ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۷ کد مطلب 6868362 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۷ صد و چهاردهمین شب مقاومت مردم خمین مصادف با شب هشتم محرم خمین-در این ویدئو صد و چهاردهمین شب مقاومت مردم خمین مصادف با شب هشتم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6868362 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور اراکیها درصد و چهاردهمین شب لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب صد و سیزدهمین اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه تجمعات شبانه و بیعت مردم خمین در شب هفتم محرم برچسبها تجمع مردمی خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی
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