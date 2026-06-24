https://mehrnews.com/x3cq5W ۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۰ کد مطلب 6869453 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۰ برگزاری آیین عزاداری شب تاسوعای حسینی در خمین خمین- در این ویدئو برگزاری آیین عزاداری شب تاسوعای حسینی در خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6869453 کپی شد مطالب مرتبط محرمِ بیرهبر؛ وقتی دلهای اراکیها در جستجوی سایهبان ولایت میلرزد حضور پرشور حسینی مردم دیار آفتاب در صد و پانزدهمین قرار عاشقی صد و چهاردهمین شب مقاومت مردم خمین مصادف با شب هشتم محرم برچسبها خمین ماه محرم و صفر دسته عزاداری
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