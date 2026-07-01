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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

اجرای ۶۷۴ پروژه محرومیت‌زدایی توسط داوطلبان هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی

اجرای ۶۷۴ پروژه محرومیت‌زدایی توسط داوطلبان هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از اجرای ۶۷۴ پروژه محرومیت‌زدایی در سه‌ماهه نخست سال خبر داد و گفت: بیش از ۴۶ هزار نفر از خدمات حمایتی، درمانی و معیشتی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ۶۷۴ پروژه داوطلبانه محرومیت‌زدایی با مشارکت یک‌هزار و ۴۷۱ نفر از داوطلبان و همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌هایی همچون تأمین کمک‌هزینه جهیزیه و سیسمونی، برپایی ایستگاه‌های سلامت، تأمین دارو و ارائه خدمات ویزیت درمانی اجرا شد و در مجموع بیش از ۴۶ هزار و ۷۰۰ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه داوطلبی گفت: در سه‌ماهه نخست سال، در مجموع به ۹۶ هزار و ۶۰۲ نفر از اقشار مختلف جامعه خدمات حمایتی، سلامت‌محور، آموزشی و معیشتی به ارزش بیش از ۱۰۵ میلیارد و ۷۳۷ میلیون ریال ارائه شد.

جودی از برگزاری ۱۷ کاروان سلامت در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: این کاروان‌ها با مشارکت ۷۷۹ نفر از داوطلبان به ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر خدمات درمانی و سلامت‌محور به ارزش ۳۰ میلیارد ریال ارائه کردند.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «نیابت» اظهار کرد: در این طرح، ۱۰۵ خانواده شهدا، جانبازان و خانواده‌های کم‌برخوردار تحت پوشش خدمات حمایتی قرار گرفتند و ۲۷۵ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.

جودی ادامه داد: در قالب طرح «حمایت ماندگار» نیز با مشارکت سه‌هزار و ۴۳ داوطلب، دو هزار و ۷۱۹ واحد خون سالم به مراکز انتقال خون اهدا شد.

وی از جمع‌آوری بیش از ۳۶ میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی در قالب پویش «جبهه مردمی ایران ما» خبر داد و گفت: همچنین خیران سه میلیارد ریال برای خرید تجهیزات امدادی و تأمین اقلام معیشتی امدادگران مشارکت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی افزود: در این مدت، ۶۹۲ بسته معیشتی به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های آموزشی خانه‌های هلال خاطرنشان کرد: طی سه‌ماهه نخست سال، ۴۹۱ دوره آموزشی در ۲۰۷ خانه هلال استان برگزار شد و بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر از آموزش‌های امداد و کمک‌های اولیه و دوره‌های داوطلبی بهره‌مند شدند.

کد مطلب 6876202

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