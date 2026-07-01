به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ۶۷۴ پروژه داوطلبانه محرومیت‌زدایی با مشارکت یک‌هزار و ۴۷۱ نفر از داوطلبان و همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌هایی همچون تأمین کمک‌هزینه جهیزیه و سیسمونی، برپایی ایستگاه‌های سلامت، تأمین دارو و ارائه خدمات ویزیت درمانی اجرا شد و در مجموع بیش از ۴۶ هزار و ۷۰۰ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه داوطلبی گفت: در سه‌ماهه نخست سال، در مجموع به ۹۶ هزار و ۶۰۲ نفر از اقشار مختلف جامعه خدمات حمایتی، سلامت‌محور، آموزشی و معیشتی به ارزش بیش از ۱۰۵ میلیارد و ۷۳۷ میلیون ریال ارائه شد.

جودی از برگزاری ۱۷ کاروان سلامت در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: این کاروان‌ها با مشارکت ۷۷۹ نفر از داوطلبان به ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر خدمات درمانی و سلامت‌محور به ارزش ۳۰ میلیارد ریال ارائه کردند.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «نیابت» اظهار کرد: در این طرح، ۱۰۵ خانواده شهدا، جانبازان و خانواده‌های کم‌برخوردار تحت پوشش خدمات حمایتی قرار گرفتند و ۲۷۵ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.

جودی ادامه داد: در قالب طرح «حمایت ماندگار» نیز با مشارکت سه‌هزار و ۴۳ داوطلب، دو هزار و ۷۱۹ واحد خون سالم به مراکز انتقال خون اهدا شد.

وی از جمع‌آوری بیش از ۳۶ میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی در قالب پویش «جبهه مردمی ایران ما» خبر داد و گفت: همچنین خیران سه میلیارد ریال برای خرید تجهیزات امدادی و تأمین اقلام معیشتی امدادگران مشارکت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی افزود: در این مدت، ۶۹۲ بسته معیشتی به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های آموزشی خانه‌های هلال خاطرنشان کرد: طی سه‌ماهه نخست سال، ۴۹۱ دوره آموزشی در ۲۰۷ خانه هلال استان برگزار شد و بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر از آموزش‌های امداد و کمک‌های اولیه و دوره‌های داوطلبی بهره‌مند شدند.