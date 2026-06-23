موبایل در مدارس جمهوری چک ممنوع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به این ترتیب جمهوری چک نیز به تلاش های جهانی برای محدود کردن مدت زمان استفاده از دستگاه الکترونیکی برای کودکان در کلاس درس پیوسته است.

ممنوعیت مذکور شامل استفاده از موبایل در کلاس درس و همچنین طی زنگ تفریح می شود که البته استثناهایی مانند استفاده به دلایل سلامتی یا درصورتیکه مدرسه آن را برای مقاصد آموزشی مجاز کند نیز دارد.

در پیش نویس قانون آمده است: مدارس نمی توانند به دانش آموزان اجازه دهند به غیر از موارد گفته شده، از موبایل شان استفاده کنند.

بابیش اعلام کرد دولت چک مشغول بررسی ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کودکان است. البته پیش از این فرانسه و کشورهای دیگر به دلیل نگرانی ها درباره تاثیرات منفی پلتفرم ها بر کودکان، موضع سختگیرانه تری در این زمینه اتخاذ کرده اند. اما لایحه تازه ارائه شده به این موضوع نپرداخته بود.

این اقدام پس از آن انجام شده که دولت های دیگر استفاده از شبکه های اجتماعی یا موبایل میان کودکان را محدود کرده اند.

درماه جاری میلادی لهستان نیز به پیروی از کشورهای دیگر از جمله هلند، کره جنوبی یا ایتالیا موبایل را به دلیل نگرانی ها از تاثیر آن بر کودکان در مدارس ممنوع می کند.