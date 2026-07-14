آمار استفاده کودکان اروپایی از اینترنت/ ۶۰ درصد مشکوک به مشکلات ذهنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، «اورسولا فون درلین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری گفت: واضح است که ما نیازمند محدودیت هایی متناسب با سن در پلتفرم ها هستیم. این امر درباره آن نیست که آیا کودکان می توانند به شبکه های اجتماعی دسترسی داشته باشند یا خیر. این امر درباره آن است که آیا شبکه های اجتماعی باید به کودکان دسترسی بدهند و در این صورت چه زمان.

گزارشی نوشته دکتر «یورگ فرگرت» روانشناس کودک و دکتر «ماریا ملکویر» اپیدمی شناس، برخی آمار هشدار دهنده را آشکار کرد.

۶۰درصد کودکان اروپایی دچار مشکلات رشد اجتماعی و هیجانی اند

کودکان در سراسر اروپا اکنون چهار تا شش ساعت در روز صرف شبکه های اجتماعی می کنند و حدود ۶۰ درصد آنها دچار مشکلاتی در رشد اجتماعی- هیجانی و مشکوک به مشکلات سلامت ذهنی که به مشکلات خواب و تمرکز می شود و افزایش نرخ افسردگی و اضطراب.

در نتیجه این تحقیق توصیه کرده اتحادیه اروپا دسترسی شبکه های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۳ محدود شود مگر آنکه یک والد یا معلم بر آن نظارت داشته باشد.

ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۳ سال

همچنین توصیه شده نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله فقط به پلتفرم هایی با ویژگی های ایمنی مانند محدودیت بر اسکرول بی نهایت دسترسی داشته باشند. علاوه بر آن در گزارش توصیه شده کودکان نوپا زیر سه سال اصلا به دستگاه های الکترونیکی دسترسی نداشته باشند.

اگر اتحادیه اروپا قانونی جدید در این زمینه تصویب کند، بزرگترین تلاش برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کودکان تا این نقطه زمانی به حساب می آید. ۴۵۰ میلیون نفر در این منطقه زندگی می کنند که حدود ۸۱ میلیون نفر آنها زیر ۱۸ سال دارند.

با این وجود ایجاد چنین قانونی نیازمند مذاکره و جلب موافقت هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است و احتمال دارد این امر مدت زمان زیادی طول بکشد.