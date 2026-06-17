فعالیت ۵۵۰ مبلغ در دهه اول محرم؛ مبلغان تبیین و امیدافزایی کنند

حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت قریب به ۵۵۰ مبلغ خانم و آقا در دهه نخست محرم در مناطق تبلیغی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۱۸۰ مبلغ مربوط به سامانه سماوات تحت اشراف حوزه علمیه قم و همچنین ۱۵۰ مبلغ مستقر حوزه علمیه استان است و مابقی شامل مبلغان دفتر تبلیغات و ائمه جمعه و جماعات است.
معاون تهذیب و امور فرهنگی حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه دستورالعمل مربوط به محتوای تبلیغ از سوی حوزه علمیه قم به استانها ابلاغ شده است، ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی کشور و جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اسلامی این دستورالعمل تنظیم شده و در اختیار مبلغان قرار گرفته است.
مردانی افزود: برنامههای عمومی شامل حدود ۱۴ برنامه است که تبلیغ چهره به چهره، نشستهای تبیینی و بصیرتی، جلسات پرسش و پاسخ، برگزاری مسابقات، راهاندازی پویش، شب شعر عاشورایی، موکبداری،تبیین استکبارستیزی صهیونی آمریکایی، امیدافزایی، مشارکت دادن جوانان در دهه محرم، زمینهسازی برای حضور جوانان در جلسات شبانه و فعالیتهای فرهنگی را شامل میشود.
خط محتوایی تبلیغ در مناطق تبلیغی چهارمحال و بختیاری
وی تأکید بر مبلغان مبنی بر اجرای فعالیتهای ناظر به جمعیت دانشآموزان را یادآور شد و گفت: در این راستا برنامههایی ناظر به اوقات فراغت ترسیم و مشخص شده است؛ دادن مسئولیت به کودکان و نوجوانان در برپایی مراسم عزاداری، برگزاری نشستهای تبیینی ویژه قشر دانشآموز، فراخوان آثار ادبی و هنری و چندرسانهای مخاطبان دانشآموز و نظیر اینها از اهم اقدامات برای تعامل مبلغان با این قشر است.
مردانی بخش سوم فعالیتهای تبلیغی مبلغان در دهه محرم را ناظر به فضای مجازی دانست و بیان کرد: در این راستا مبلغان و مبلغات باید محتواهای قوی موردنظر که تولید شده است را در اختیار جامعه مخاطب در گروهها و کانالهای خود در شهرها و روستاها قرار دهند؛ تشکیل گروههای تعامل و گفتگو در منطقه تبلیغی مبلغ، تبلیغ اپلیکیشن زیارت در کانالها، پاسخگویی به پرسشها و شبهات در فضای مجازی، راهاندازی عزاداری مجازی کودکان، برگزاری نشستهای تبیینی برخط، تولید محتواهای چندرسانهای و انتشار در بسترهای ارتباطی و نظیر اینها از جمله اقدامات تبلیغی در این عرصه است.
وی گفت: از مبلغان انتظار میرود تبیین و روشنگری در موضوعات مبتلابه جامعه، استکبارستیزی، ریزشها و رویشهای قیام حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، مهدویت و انتظار، امر به معروف و نهی از منکر، خدمتگزاری به مردم، الگوی تابآوری اجتماعی در بحرانها، تبیین شخصیت رهبر شهید و رهبر جدید انقلاب از جمله موضوعاتی است که مبلغان در منبرها باید مدنظر قرار دهند.
مردانی بیان کرد: تأثیر قیام عاشورا بر بیداری اسلامی و جنبشهای معاصر و نقش ایران در نظم نوین جهانی از دیگر سرفصلهای مهم منبرها در دهه اول محرم است که محتوای ناظر به هر موضوع از قم در اختیار استانها قرار میگیرد.
مأموریتهای جدید مبلغان برای مردم مبعوث
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری در پاسخ به پرسشی در خصوص تفاوتهای محرم امسال نسبت به سال گذشته در عرصه تبلیغی، تصریح کرد: امسال ملت ایران در یک بعثت الهی برای حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی و ایران عزیز قرار دارند و مأموریت مبلغان نیز بر اساس این شرایط خاص بسیار مهم است.
مردانی افزود: مبلغان در وهله اول باید همراه و همدل مردم در سنگر خیابان باشند که شاهد کنشگری طلاب و روحانیون مدارس علمیه استان خاصه در بروجن، لردگان و فارسان بودیم.
وی بیان کرد: مدارس علمیه با برپایی موکب و طراحی برنامههای دینی و فرهنگی برای مردم در اجتماعات، با این بعثت مردمی همراه شدند. طلاب و مبلغان با جهاد تبیین و افزایش تابآوری مردم نقش خود را ایفا میکنند.
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