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۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

امام جمعه دشتستان: ترویج فرهنگ قرآن در شهرستان با جدیت دنبال شود

امام جمعه دشتستان: ترویج فرهنگ قرآن در شهرستان با جدیت دنبال شود

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: ترویج فرهنگ قرآن، وظیفه‌ای مهم برای نهادهای فرهنگی و آموزشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح صبح سه شنبه در نشست هم‌ اندیشی کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن کریم با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در هدایت فردی و اجتماعی، ترویج فرهنگ قرآن و آموزش صحیح آن را از مهم‌ترین وظایف نهادهای فرهنگی و آموزشی دانست.

وی افزود: اگر آموزش قرآن از سنین پایین و در محیط‌های آموزشی به‌صورت جدی دنبال شود، زمینه شکل‌گیری نسلی مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر فراهم خواهد شد.

امام جمعه دشتستان همچنین نقش مربیان و معلمان قرآنی را بسیار کلیدی خواند و بر استفاده از شیوه‌های جذاب و نوین آموزشی برای افزایش انس و علاقه دانش‌آموزان به قرآن تأکید کرد.

وی به اهمیت فعالیت تشکل‌های قرآنی و جلسات خانگی قرآن اشاره کرد و گفت: این جلسات از ظرفیت‌های ارزشمند مردمی است که باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.

حجت‌الاسلام مصلح اجرای طرح مدرسه، مسجد و خانه را راهکاری مؤثر در تعمیق آموزش‌های دینی و قرآنی عنوان کرد و بر پیوند این سه نهاد تربیتی تأکید کرد.

وی همچنین ضرورت تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی برای پایش اجرای برنامه‌های قرآنی را یادآور شد و افزود: این اقدام به تقویت نقاط قوت و رفع کاستی‌ها کمک خواهد کرد.

امام جمعه دشتستان بر انتخاب دبیر توانمند و فعال برای کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن کریم تأکید کرد و اظهار داشت: این اقدام موجب هماهنگی بهتر میان دستگاه‌ها و پیشبرد مؤثر برنامه‌های قرآنی خواهد شد.

در پایان جلسه، حاضران بر استمرار این نشست‌ها و برنامه‌ریزی منظم برای توسعه آموزش عمومی قرآن کریم در شهرستان دشتستان تأکید کردند.

کد مطلب 6868546

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