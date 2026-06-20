نوری: ۳۰ همت خسارت بخش کشاورزی در ایام جنگ وارد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه در گفتگوی تلویزیونی با ارایه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در تامین مایحتاج عمومی و کالاهای کشاورزی با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی به‌ عنوان یکی از مهمترین اولویت‌ های کشورها، گفت: با وجود فشارها و تهدیدها، مدیریت بخش کشاورزی و تامین غذا در ایران به گونه‌ای بوده که حتی ناظران و وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان شانگهای و بریکس نیز به تاب‌آوری و موفقیت ایران در این حوزه اذعان کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در جهان اظهار داشت: موضوع امنیت غذایی از اساسی‌ترین مسائل برای همه کشورها و جوامع است و در شرایط بحرانی مانند جنگ یا حوادث غیرمترقبه اهمیت آن بیش از پیش نمایان می‌شود.



وی افزود: بدون تردید یکی از اهداف دشمنان در حملات و اقدامات خصمانه علیه کشور، ایجاد اختلال در حوزه امنیت غذایی بود؛ اما به فضل الهی و با تلاش مجموعه دستگاه‌های مرتبط، عملکرد کشور در این بخش قابل توجه و موفقیت‌آمیز بوده است.



وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: آنچه در این مدت در حوزه تامین و مدیریت امنیت غذایی رخ داد، نوعی کار برجسته و قابل توجه بود؛ موضوعی که تنها ارزیابی داخلی نیست بلکه ناظران و مقامات بین‌المللی نیز به آن اذعان دارند.



وی ادامه داد: پس از پایان جنگ در دو نشست بین‌المللی شامل اجلاس وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین نشست کشورهای عضو بریکس شرکت کردم که در هر دو نشست، مقامات و وزرای کشاورزی این کشورها به تاب‌آوری ایران در حوزه امنیت غذایی اشاره کردند.



به گفته وی، بسیاری از شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها ضمن ابراز شگفتی از نحوه مدیریت شرایط، این موفقیت را به مردم و دولت ایران تبریک گفتند و آن را نمونه‌ ای از مقاومت و توانمندی کشور در شرایط سخت دانستند.



نوری قزلجه خاطرنشان کرد: این موضوع در نشست اخیر مورد تاکید قرار گرفت و نشان داد که تجربه ایران در مدیریت امنیت غذایی در شرایط بحران، مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.

با وجود جنگ، هنوز از ذخایر راهبردی کشور استفاده نکردیم

وزیر جهاد کشاورزی با تاکیدهای ویژه رئیس‌جمهور، از ابتدای دولت و حدود یک ماه بعد برنامه‌ ریزی برای افزایش ذخایر راهبردی کشور در دولت تصویب شد گفت: پس از آن نیز تدابیر لازم برای شرایط اضطراری پیش‌بینی و اجرا شد.



وی اظهارداشت: به کمک این برنامه‌ ریزی‌ها در زمان جنگ ۱۲ روزه کشور بدون هیچ مشکلی در خدمات‌رسانی، به‌ ویژه در حوزه امنیت غذایی از بحران عبور کرد.



نوری قزلجه تصریح کرد: پس از عبور از آن شرایط با استفاده از تجربه به‌ دست‌آمده در ماه‌های بعد آمادگی کشور بیشتر تقویت شد تا با آمادگی بالاتری وارد جنگ تحمیلی سوم شویم.



وی گفت: در زمان شروع جنگ، کشور دارای موجودی کالایی بی‌سابقه‌ ای بود؛ به‌گونه‌ای که حتی در دوران صلح نیز چنین سطحی از ذخایر کمتر سابقه داشته است. این وضعیت نتیجه برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر انجام‌شده بود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بدون کوچک‌ترین مشکل در حوزه امنیت غذایی از بحران عبور کرد. حتی ذخایر استراتژیک کشور دست‌نخورده باقی ماند و تا امروز، با گذشت نزدیک به چهار ماه از جنگ، حتی یک کیلوگرم از نهاده‌های دامی و ذخایر استفاده نشده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وفور کالا در کشور است.

برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر راهبردی

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: با تأکیدهای ویژه رئیس‌جمهور، از ابتدای دولت و حدود یک ماه بعد، برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر راهبردی کشور در دولت تصویب شد. پس از آن نیز تدابیر لازم برای شرایط اضطراری پیش‌بینی و اجرا شد. به کمک این برنامه‌ریزی‌ها، در زمان جنگ ۱۲ روزه کشور بدون هیچ مشکلی در خدمات‌رسانی، به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی، از بحران عبور کرد.



نوری فزلجه خاطر نشان کرد: پس از عبور از آن شرایط، با استفاده از تجربه به‌دست‌آمده، در ماه‌های بعد آمادگی کشور بیشتر تقویت شد تا با آمادگی بالاتری وارد جنگ تحمیلی سوم شویم.



وی افزود: در زمان شروع جنگ، کشور دارای موجودی کالایی بی‌سابقه‌ای بود؛ به‌گونه‌ای که حتی در دوران صلح نیز چنین سطحی از ذخایر کمتر سابقه داشته است. این وضعیت نتیجه برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر انجام‌شده بود.



عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بدون کوچک‌ترین مشکل در حوزه امنیت غذایی از بحران عبور کرد. حتی ذخایر استراتژیک کشور دست‌نخورده باقی ماند و تا امروز، با گذشت نزدیک به چهار ماه از جنگ، حتی یک کیلوگرم از نهاده‌های دامی و ذخایر استفاده نشده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وفور کالا در کشور است.

خودکفایی در حوزه کشاورزی از ۸۵ درصد کنونی به بالای ۹۰ درصد می رسد

وزیر جهاد کشاورزی خودکفایی در حوزه کشاورزی را حدود ۸۵ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: در حوزه کشاورزی نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار واردات داریم ولی در ازای آن نزدیک ۸ میلیارد دلار هم صادرات داریم.



نوری قزلجه با بیان اینکه یکی از کارهای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی که اکنون دنبال می‌کنیم رسیدن به خودکفایی ۱۰۰ درصدی است، افزود: در برنامه هفتم این موضوع دقیقا مشخص شده و مطابق همان برنامه ما اقدامات اجرایی را انجام می دهیم.



وی افزود: به طور ویژه آقای رئیس جمهور خودکفایی در حوزه کشاورزی، بهره‌وری در این حوزه و استفاده درست از منابع و در عین حال رسیدن به یک اتکا محکم را دنبال می‌کنند و ماهانه در جلسه این موضوع را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در بعضی از حوزه‌های کشاورزی خودکفایی ۹۰ درصدی پیگیری می شود، ادامه داد: در دانه‌های روغنی که الان نزدیک ۹۰ درصد واردات داریم، طی برنامه هفتم خودکفایی ۴۰ درصد را هدف گذاری کرده ایم به طوری که در پایان برنامه هفتم در حوزه کشاورزی خودکفایی از ۸۵ درصد به بالای ۹۰ درصد می رسد.

علل تغییر شیوه پرداخت یارانه ارزی بخش کشاورزی

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به تغییر سیاست های ارزی دولت در دی ماه سال گذشته اظهار داشت: در گذشته یارانه در ابتدای زنجیره به واردکننده پرداخت می‌شد؛ یعنی خریدار با ارز ارزان از خارج کالا وارد می‌کرد. در این شرایط عملاً تولیدکننده داخلی از این روند منتفع نمی‌شد و تولید داخل در برابر کالای وارداتی ارزان، توجیه اقتصادی نداشت.



وی افزود: برای مثال در دانه‌های روغنی، قیمت تمام‌شده تولید داخلی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم بود، اما با ارز ترجیحی همان محصول وارداتی حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان تمام می‌شد. در نتیجه کارخانه‌های روغن‌کشی از دانه وارداتی استفاده می‌کردند و تولیدکننده داخلی خریداری نداشت.



نوری قزلجه ادامه داد: این وضعیت مانع رسیدن به اهداف توسعه‌ای بود. با اصلاح سیاست‌ها، مسیر برای پیشرفت در بخش کشاورزی باز شد؛ از جمله اصلاح قیمت گندم و مشخص شدن قیمت واقعی محصولات، تا درآمد واقعی به دست کشاورزان برسد.



وی با اشاره به اینکه در گذشته انحراف قابل توجهی در مسیر یارانه وجود داشت، خاطر نشان کرد: همزمان با این اصلاحات، منابعی که پیش‌تر در مسیر هدر می‌رفت، مستقیماً در قالب کالابرگ به مردم اختصاص یافت تا یارانه بدون انحراف به دست مصرف‌کننده برسد.



عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد:اکنون این منابع به‌جای ایجاد انحراف در بازار، مستقیماً در قالب کالابرگ به مردم می‌رسد تا یارانه بدون اتلاف و دقیقاً به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد.

خسارت ۳۰ همتی جنگ بر بخش کشاورزی

وزیر جهادکشاورزی با برشمرد تبعات و خسارات ناشی از جنگ بر بخش کشاورزی گفت: مهم‌ترین آسیبی که در این حوزه وارد شد، خسارت‌های انسانی بود. در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۱۱ نفر از همکاران ما به شهادت رسیدند. همچنین ۷۰ نفر از تولیدکنندگان در مزارع، فارم‌ها، واحدهای دامپروری، مزارع پرورش میگو و ماهی، بنادر صیادی و سالن‌های تولید جان خود را از دست دادند. این خسارت برای ما بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر است.



نوری قزلجه ادامه داد: علاوه بر خسارت‌های انسانی، واحدهای تولیدی در سراسر کشور نیز آسیب‌های مالی دیدند. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به این واحدها وارد شده است. همچنین بخشی از زیان‌ها به‌صورت عدم‌النفع در بخش‌های مختلف ایجاد شده که هنوز در حال بررسی و جمع‌بندی است.

به گفته وی، تا این لحظه اقدام عملی برای جبران این خسارت‌ها انجام نشده است. دولت در حال بررسی، جمع‌بندی و اولویت‌بندی خسارت‌هاست تا درباره نحوه جبران آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

ارزش خرید تضمینی گندم به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسید

وزیر جهادکشاورزی در خصوص آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون ارزش خرید تضمینی گندم به حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این مبلغ تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. با تأکید رئیس‌جمهور، سازمان برنامه نیز قول داده پرداخت‌ها به‌صورت هفتگی ادامه پیدا کند تا کشاورزان هرچه سریع‌تر مطالبات خود را دریافت کنند.

نوری قزلجه ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد میزان خرید تضمینی گندم حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن خواهد بود و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد. در مجموع پیش‌بینی می‌شود تولید کل گندم کشور بین ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن باشد، زیرا در برخی مناطق کشور محصول هنوز در مرحله رشد قرار دارد.

وی افزود: مصرف گندم در بخش خبازی و نانوایی کشور حدود ۱۰ میلیون تن است. در صورت خرید همین میزان، می‌توان گفت کل نیاز این بخش از تولید داخلی تأمین شده است.



وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه برای تأمین مصرف داخلی نیازی به واردات وجود ندارد و واردات صرفاً برای تقویت ذخایر استراتژیک انجام می‌شود، افزود: در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای صادرات گندم وجود ندارد، زیرا اولویت نگهداری ذخایر راهبردی است. البته در حوزه واردات و صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی، برنامه‌های گسترده‌تری طراحی شده است.

افزایش هزینه‌ها قیمت کالاها را بالا برد

از وزیر جهادکشاورزی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی سوال شد که توضیح داد: بخشی از افزایش قیمت کالاها به تصمیمات داخلی بازمی‌گردد. برای مثال با افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد برای حمایت از کارگران، طبیعی است که هزینه تولید بالا برود و در نهایت روی قیمت کالاها اثر بگذارد.



نوری قزلجه افزود: در حوزه حمل‌ونقل نیز به دلیل افزایش هزینه‌های استهلاک و فعالیت رانندگان، کرایه‌ها در حدود یک سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که مستقیماً به هزینه نهایی کالاها اضافه می‌شود.



عضو کابینه چهاردهم تاکید کرد: امسال تغییراتی در سیاست‌های مالیاتی و گمرکی نیز اعمال شد. مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی که پیش‌تر اعمال نمی‌شد، به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد رسیده است. همچنین حقوق گمرکی این کالاها از یک درصد به پنج درصد افزایش یافته که این موارد نیز به قیمت تمام‌شده کالاها افزوده است.



نوری قزلجه ادامه داد: با وجود افزایش هزینه‌ها، در حوزه کالاهای اساسی گران‌فروشی فاحش مشاهده نمی‌شود. طی چهار ماه گذشته بیش از ۷۰ هزار بازرسی انجام شده و پرونده‌هایی به ارزش بیش از هشت هزار میلیارد تومان با همکاری سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف تشکیل شده است. تخلف ممکن است در مواردی رخ دهد، اما به‌صورت گسترده گزارش نشده است.



وی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه ماه اخیر تورم کالاهای اساسی روند کاهشی داشته است. در اردیبهشت نیز تورم ماهانه مواد غذایی حدود ۷ تا ۸ درصد بود که از شاخص تورم کل پایین‌تر قرار داشت و نشان می‌دهد برخی بخش‌های دیگر تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.



نوری قزلجه افزود: با وجود افزایش قیمت برای مصرف‌کننده، تولیدکنندگان نیز شرایط دشواری دارند. برای نمونه اگر قیمت تعادلی مرغ حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان برآورد شود، در حال حاضر در حدود ۳۳۰ تا ۳۳۵ هزار تومان عرضه می‌شود. در بازار تخم‌مرغ نیز شرایط مشابهی وجود دارد و بسیاری از تولیدکنندگان نه‌تنها سودی ندارند، بلکه به سمت زیان حرکت کرده‌اند.

بخشی از افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر ناشی از شرایط جنگی است



وزیر جهاد کشاورزی با برشمردن تبعات جنگ تحمیلی بر بازار مصرف اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، اصلاحات ارزی بود که در دی‌ماه انجام شد؛ انحرافاتی که باعث می‌شد منابع به‌طور کامل به دست مردم نرسد. با این حال، در این طرح تلاش شد تا آخرین ریال منابع در نظر گرفته‌شده، مستقیماً در قالب کالابرگ به حساب مردم واریز شود.



نوری قزلجه ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل اصلاحاتی بود تا یارانه‌ای که در بودجه پیش‌بینی شده، دقیقاً به دست مردم برسد. تا از این انحراف که از مزارع خارجی شروع تا کالا در فروشگاه عرضه می شد ، جلوگیری شود؛ طبیعی است که چنین تغییری بخشی از هزینه تمام‌شده کالاهایی مانند مرغ، لبنیات و گوشت را افزایش می‌داد.

این عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت‌هایی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، ناشی از شرایط جنگی است. در این شرایط، هم قیمت‌های جهانی افزایش یافت و هم هزینه‌های حمل‌ونقل به شکل قابل توجهی بالا رفت.



وی افزود: برای نمونه، پیش از جنگ، حمل یک کانتینر از هند به ایران حدود ۲۰۰۰ دلار هزینه داشت، اما در شرایط جنگی این رقم به حدود ۶۰۰۰ دلار رسید. یا حمل یک کامیون کالا از بندر مرسین ترکیه به بندر سهلان تبریز که قبلا حدود ۹۵۰ دلار بود، به حدود ۲۲۵۰ دلار افزایش یافت. این اعداد نشان می‌دهد که هزینه‌ها به طور قابل توجهی بالا رفته‌اند. کالاهای کشاورزی معمولاً حجیم و سنگین هستند و بنابراین بسیار تحت تأثیر کرایه حمل‌ونقل قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به آسیب دیدن برخی صنایع از جمله در حوزه بسته بندی و اثر آن بر بخش کالاهای اساسی اظهار داشت: برای مثال، بطری پلاستیکی ۸۱۰ گرمی که روغن در آن بسته‌بندی می‌شود، پیش از جنگ حدود ۵ هزار تومان هزینه داشت، اما در شرایط جنگی و پس از آسیب‌هایی که به زنجیره تأمین وارد شد، قیمت آن به حدود ۲۰ هزار تومان رسید. یا قیمت یک گونی آرد از حدود ۷ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

نوری قزلجه افزود: مجموعه‌ای از عوامل ناشی از شرایط جنگی بر قیمت‌ها اثر گذاشت. هزینه تأمین کالا در خارج از کشور، بالا رفته بود شرایط تحویل کالا تغییر پیدا کرده بود. قبلا در بنادر تحویل می گرفتند اکنون باید در مبادب تحویل می گرفتند که همه اینها بر روی قیمت کالاها تاثیر گذاشته بود.پ

متعهد به تامین امنیت غذایی کشور هستیم

وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری اینکه تخصیص کالابرگ دقیق ترین کمک دولت است، افزود: با دستور رئیس جمهور بحث افزایش کالابرگ و نحوه جبران آن در دستور کار کمیسیون های دولت است و نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی با قدردانی از همه کشاورزان، روستایان، عشایر ، همه تولیدکنندگان صنایع تبدیلی و تکمیلی، اصناف و همه فعالان این زنجیره تامین کنندگان کالاهای اساسی در ایام جنگ و حماسه سازی در تولید و تامین سفره مردم اظهار داشت: تامین کنندگان و واردکنندگان با وجود ریسک جنگ به فعالیت خود ادامه دادند و حتی واحدهای تولیدی با وجود آنکه در جنگ مورد اصابت دشمن قرار گرفتند، به فعالیت خود ادامه دادند.

نوری قزلجه با اشاره به تهدید زیرساخت‌های انرژی از سوی دشمن اظهار داشت: با این وجود واحدهای تولیدی دامپروری با ریسک بسیار بالا به فعالیت ادامه دادند و خیلی اقدامات بسیار ارزشمند بود.

وی با قدردانی از اصناف در شبکه توزیع کالاهای مورد نیاز مردم گفت: اصناف زیر بمباران ها و موشک باران‌ها فعالیت خودشان را داشتند نانوایی‌ها همه مغازه‌ها، زنجیره ها و فروشگاه‌ها همه فعال بودند و به هر حال این کالا باید به دست مردم می‌رسید همه آنها در این زنجیره خوب کار کردند.

وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت: باید از مردم عزیز باید به طور ویژه تشکر کنم که به دولت اعتماد کردند و هیچ مراجعه و خرید هیجانی در بازار نداشتیم و این کار تنظیم بازار را برای ما خیلی آسان تر کرد؛ یعنی مردم مثل همه عرصه‌ها و صحنه‌هاص، در این زمینه نیز حماسه آفریدند در امنیت غذایی هم به ما کمک کردند.

نوری قزلجه خاطر نشان کرد: کماکان برای تامین امنیت غذایی کشور متعهد هستیم و مطمئن باشید برای ریال ریال هزینه‌هایی که بتوانیم پایین بیاریم و مردم بتوانند با هزینه کمتری محصولات را دریافت کنند کار می‌کنیم.

وی با گرامیداشت هفته جهادکشاورزی اظهار داشت: به مناسبت این ایام طرح های مختلفی در حوزه های گلخانه، باغبانی، صنایع تبدیلی تکمیلی، واحدهای مرغداری و دامپروری و همچنین حوزه‌های زراعت و شیلات با مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری رسید.

روستا بازارها را تقویت می کنیم



وزیر جهاد کشاورزی تقویت قدرت خرید مردم را مورد تاکید قرار داد و افزود: این یک موضوع، جدا از قیمت گذاری برای محصولی است که تولید می شود و برای تداوم آن بایستی اقتصادی باشد.

نوری قزلجه تاکید کرد: ما کماکان هم روی هزینه‌های تمام شده با جدیت بر روی بهره‌وری کار می‌کنیم که حتی المقدور هزینه‌های تولیدی ما پایین‌تر بیاید اینها اعدادیست که کوچک کوچک و خرد خرد کمک خواهد کرد تا شرایط قیمتی را پایین بیاوریم.

وی یکی از این روش ها را ایجاد و تقویت فروشگاههای روستابازار برشمرد تا فاصله قیمتی از تولید کننده تا مصرف کننده کاهش پیدا کند.

این عضو کابینه چهاردهم خاطر نشان کرد: راه‌های بسیار زیاد و برنامه‌هایی در پیش داریم تا هزینه تمام شده را حتی المقدور پایین بیاریم ولی به هر حال تولید وقتی می‌تواند ادامه داشته باشد که هزینه‌ها پوشش داده شود و یک سود ناچیزی هم برای تداوم فعالیت داشته باشد

تعجب اعضای بریکس از تاب آوری ملت ایران در جنگ

وی به سفر اخیر خود به هند و شرکت در اجلاس بریکس اشاره کرد و گفت: حدود یک‌سوم صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود نیمی از واردات ایران از این کشورها صورت می‌گیرد. ارائه پیشنهاد ایران در این اجلاس برای ایجاد بورس غلات با توجه به حجم خرید و فروش بالا به منظور دستیابی به حداقل قیمت‌ها، مورد توجه قرار گرفت و ایران برای راه‌اندازی سریع این بورس ابراز آمادگی کرد و جلسات کاری مربوطه در ایران میزبانی خواهد شد.

وزیر جهادکشاورزی سازوکارهای مالی بین اعضا را از دیگر محورهای این اجلاس برشمرد و افزود: تسهیل مبادلات تجاری برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در دستور کار است و کشورهای عضو تصمیم به ایجاد سازوکار جدیدی برای تسهیل مبادلات و تجارت بین خود گرفتند.



به گفته نوری قزلجه، ایران پیشنهاد ایجاد بانک منابع ژنتیکی و هم‌افزایی در زمینه یافته‌های پژوهشی را در این اجلاس مطرح کرد که با استقبال جدی مواجه شد و به فاز اجرایی نزدیک است. با وجود این، بورس کالا نیز به فاز عملیاتی نزدیک می‌شود و احتمالاً ایران میزبانی جلسات کاری آن را بر عهده خواهد داشت.



وی خاطر نشان کرد: در حاشیه اجلاس، با وزرای مختلف و نمایندگان کشورها دیدارهایی انجام شد و همه بدون استثنا به ملت و دولت ایران به خاطر تاب‌آوری، مقاومت و پیروزی‌های اخیر تبریک گفتند.

نوری قزلجه افزود: مقامات دیگر کشورها در این دیدارها می گفتند که منتظر بودند تا به دلیل جنگ صف خرید شکل بگیرد و یا فروشگاه‌ها غارت و کمبود کالا حاصل شود ولی هیچ گزارشی از ایران و مشکل در این حوزه نشد و به همین دلیل علاقه‌مند بودند که یک انتقال تجربه‌ای هم صورت بگیرد.

وی افزود: خیلی برایشان جالب توجه بود که این مردم چرا هر شب به خیابون‌ها می آیند و همیشه پای کار هستند اینها نکات جالبی بود و همه اذعان می‌کردند که ایران پیروز این جنگ است.