به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز پنج‌شنبه اعلام کردند که یکی از مقامات ارشد حزب حاکم این کشور با عالی‌رتبه‌ترین مشاور سیاسی چین در پیونگ‌یانگ دیدار و درباره راه‌های تقویت تبادلات و همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره (KCNA)، «جو یونگ-وون»، دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی و «وانگ هونینگ» رئیس کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین (CPPCC)، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

وانگ هونینگ» که چهارمین مقام عالی‌رتبه چین محسوب می‌شود، ریاست هیئتی متشکل از نمایندگان حزب و دولت چین را در سفری ۳ روزه به کره شمالی بر عهده دارد؛ سفری که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد امضای «پیمان دوستی، همکاری و کمک متقابل» میان دو کشور انجام می‌شود.

در طول مذاکرات، دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی گفت که وضعیت سیاسی بین‌المللی که به سرعت در حال تغییر است، «دو کشور را ملزم به تقویت بیشتر اتحاد، حمایت و همبستگی نظامی و تشدید و توسعه مداوم روابط دوستانه و همکاری» بر اساس روح این پیمان کرده است.

«جو یونگ-وون»، همچنین گفت که روابط دوجانبه تحت رهبری کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، وارد مرحله جدیدی از توسعه شده است و تمایل پیونگ یانگ را برای گسترش ارتباطات و همکاری‌های راهبردی در بخش‌های مختلف نشان می دهد.