تماشای تمرین تیم ملی فوتبال توسط دوبازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران که صبح امروز (به وقت تیخوانا) برنامه‌های ریکاوری خود را پشت سر گذاشته بودند، در تمرین عصر با انگیزه‌ای بالا و تمرکزی کامل در زمین حاضر شدند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در فضایی جدی و پرانرژی، برنامه‌های تاکتیکی طراحی‌شده از سوی کادر فنی را با دقت و نظم بالا به اجرا گذاشتند. دروازه‌بانان تیم ملی نیز مطابق روزهای گذشته، تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر مربیان دروازه‌بانی دنبال کردند.

در این تمرین، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی نایب‌رئیس فدراسیون و هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون حضور داشتند و از نزدیک روند آماده‌سازی ملی‌پوشان را زیر نظر گرفتند.

تمرینات کششی، پاسکاری تحت فشار، پرسینگ و اجرای برنامه‌های تاکتیکی مختلف از جمله بخش‌های تمرین امروز بود که با جدیت و تمرکز بالای بازیکنان انجام شد. همچنین جمع زیادی از نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی در محل تمرین حضور یافتند و مطابق برنامه، ۱۵ دقیقه ابتدایی تمرین را پوشش دادند.

در ادامه، ملی‌پوشان در قالب یک بازی درون‌تیمی به اجرای برنامه‌های فنی و تاکتیکی پرداختند تا کادر فنی آخرین ارزیابی‌های خود را از شرایط بازیکنان انجام دهد.

تمرین امروز تیم ملی پس از ٩٠ دقیقه به پایان رسید؛ تمرینی که بار دیگر عزم، تمرکز و روحیه بالای بازیکنان و اعضای کادر فنی را برای ادامه مسیر در جام جهانی به نمایش گذاشت.

علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی که صبح روز یکشنبه به همراه بازیکنان اصلی در تمرین ریکاوری حاضر شده بودند، در تمرین عصر نیز حضور پیدا کردند و از نزدیک تمرین بازیکنانی که در دیدار مقابل بلژیک به میدان نرفته بودند یا دقایق کمتری در میدان بودند، تماشا کردند.