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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

جام جهانی ۲۰۲۶؛

ریکاوری ویژه بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با مصر

ریکاوری ویژه بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با مصر

برنامه ریکاوری بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در شرایط ویژه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی ایران پس از دیدار برابر بلژیک با استفاده از امکانات باشگاه تیخوانا و همچنین دستگاه‌های ریکاوری متعلق به تیم ملی، به ریکاوری پرداختند.

امکانات به‌روز این باشگاه و همچنین برنامه‌ریزی کادر فنی تیم ملی باعث شده با وجود فشردگی بازی‌ها و سفرهای پی در پی تیم ملی به شهرهای میزبان جام جهانی و پس از آن بازگشت سریع به تیخوانا، ملی‌پوشان فوتبال ایران در شرایطی حرفه‌ای و استاندارد تمرینات ریکاوری و بازیابی بدنی خود را پشت سر بگذارند و آماده تمرینات تاکتیکی شوند.

با پشت سر گذاشتن تمرین ریکاوری بازیکنان تیم ملی در روز دوشنبه، اکنون آنها برای انجام تمرینات در سه روز منتهی به دیدار برابر مصر آمادگی کامل دارند و می‌توانند از سه‌شنبه عصر به وقت محلی برنامه‌های امیر قلعه‌نویی برای بازی روز جمعه را مرور کنند.

کد مطلب 6868705

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    نظرات

    • سید IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      0 0
      پاسخ
      به امید برد تیم ایران مقابل مصر

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