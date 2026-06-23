به گزارش خبرنگار مهر، امید کهربایی صبح سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در اداره کل زندان‌های استان سمنان با اشاره به شرایط کشور در سال ۱۴۰۴ و دو جنگ، تاکید کرد: سازمان زندان‌ها به عنوان یک دستگاه امنیتی بسیار متاثر از این جنگ و شرایط شد.

وی با بیان اینکه حفاظت جان زندانیان یکی از اولویت‌های ما در دوران جنگ بود، افزود: در دوران جنگ برخی پادگان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها و ... تعطیل شد اما زندان‌ها شرایط تعطیلی را نداشت و در نتیجه کار برای ما بسیار سخت بود.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تادیبی استان سمنان با بیان اینکه نگهداری افراد زندانی، تکلیف سازمان زندان ها است و امکان تعطیلی زندان‌ها نیست، گفت: در این بستر نیاز بود که شرایط نگهداری و مراقبت از زندانیان مهیا و آماده سازی شود لذا تلاش بسیار زیادی در مجموعه زندان‌های استان صورت گرفت.

کهربایی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات و چالش‌های ما در زندان‌های استان در دوران جنگ، موضوع روحیه و مسئله روانی زندانیان بود، بیان داشت: کسانی که در جامعه زندگی می کنند طبیعتاً بیشتر به اخبار واقعی دسترسی دارند اما زندانیان شرایط عجیبی را در دوران جنگ پشت سرگذاشتند.

وی با بیان اینکه نخستین موضوع ما در دوران جنگ مراقبت از زندانیان بود تا آنچه واقعیت است را بدانند، افزود: مطلب دوم اینکه از ابتدای جنگ تا امروز، هیچ کاری را تعطیل نکردیم یعنی اگر جنگ بود، زندان سمنان حتی در روز تهاجم دشمن در روز ۲ اسفند ماه نیز اقدامات اصلاح و تربیتی، مهارت آموزی و آموزش اشتغال و ... را تعطیل نکرد.

مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تامینی استان سمنان با بیان اینکه تدبیری رئیس قوه قضائیه در دوران جنگ کرد و آن اعزام به مرخصی تعدادی از زندانیان واجد شرایط بود، گفت: مابقی زندانیان در تمام برنامه‌های آموزشی و مهارت آموزی و فرهنگی و ... حضور پیدا کردند.

کهربایی با بیان اینکه زندانیان استان سمنان هم همراهی خوبی در این دوران با ما داشتند، بیان کرد: خوشبختانه در دوران جنگ با کمترین چالش سپری شد و بسیاری از زندانیان با ما همراهی خوبی داشتند و در دوران جنگ با تکبیر ها و شعارهای ایران ایران با نظام اسلامی ایران همراهی می کردند و جالب تر اینکه حتی زندانیان اغتشاشات اخیر هم با دیگر زندانیان در راستای حمایت از کشورمان، همراه شده بودند.

وی با بیان اینکه همراهی دستگاه قضایی نیز با سازمان زندان ها در سراسر استان بسیار خوب بود، افزود: مجموعه دستگاه قضایی نیز در رسیدگی به مشکلات زندانیان، دیدارهای چهره به چهره، بررسی گزارش‌های زندانیان، ارفاقات قانونی و ... اهتمام جدی در دوران جنگ داشتند و سخت گیری ها را هم حتی کاهش داده بودند که جای تقدیر دارد.

مدیرکل زندان‌های استان سمنان همچنین گفت: انجمن حمایت از زندانیان نیز در دوران جنگ حتی بیش از دیگر برهه های زمانی به امور زندانیان رسیدگی کرد تا زندانیان موجود در زندان‌های استان کمتر متاثر از شرایط کشورمان در طول این ایام سخت باشند.

کهربایی با بیان اینکه شاهد همدلی زیبایی نیز در طول دوران جنگ بین مردم استان سمنان و خیران نیک اندیش بودیم، بیان داشت: شاید برعکس آنچه برخی تصور می کردند که مردم ما در دوران جنگ صرفا به فکر خودشان باشند، در طول جنگ تحمیلی سوم شاهد حضور پرشور کسبه، بازاریان، خیران، اساتید و پزشکان، حامیان زندانیان و ... برای پرداخت دیون، کمک به زندانیان، جمع آوری دیه و ... بودیم تا زندانیان زودتر در این دوران جنگ از زندان آزاد و به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند.