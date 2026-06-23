بسیج دانشجویی فرهنگیان: پایبندی به خطوط قرمز رهبری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، نامه ۹۲ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران، مسعود پزشکیان پیرامون ایستادگی بر خطوط قرمز ملت و رهبری در مواجهه با دشمن.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
در برههای از تاریخ سرنوشتساز میهن اسلامی ایستادهایم که هر تصمیم، خط کشی و تفاهمنامهای میتواند هندسه قدرتِ فردا را ترسیم کند. نظر به انعقاد تفاهمنامه اخیر اسلام آباد میان رئیس جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و مباحث جاری پیرامون استمرار فرآیندهای دیپلماتیک و مذاکرات هستهای آتی، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به عنوان دیدهبانان جوانِ عرصه تعلیم و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، بر خود فرض میداند تحلیل، دغدغهها و هشدارهای راهبردی خود را صریح، مستدل و با ادبیاتی برآمده از عقلانیت انقلابی به استحضار شما و افکار عمومی ملت شریف ایران برساند.
عهد الهی کارگزاران و ثقلِ مسئولیت در منطق اسلامی
آقای رئیس جمهور، اکنون که با ابراز آمادگی و تضمین شخصی، مسئولیت خطیر مواجهه با پروندههای کلان بین المللی را عهدهدار شدهاید، یادآوری این نکته مبرهن دینی ضرورت دارد که در اندیشه سیاسی اسلام، پذیرش مناصب حاکمیتی، دِینی سنگین، امانتی الهی و طوقی فرساینده بر گردن کارگزاران است؛ همانگونه که امیر مؤمنان علی (ع) در منشور جاودانه خود خطاب به کارگزاران فرمودند: «وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ».
شما امروز سکاندار مقدرات ملتی هستید که فراتر از یک جغرافیای سیاسی، به عنوان پناهگاه راهبردی مستضعفان جهان و جبهه حق در برابر کلان دستگاه استکبار شناخته میشود؛ سرزمینی که از یک سو هویت تمدنی، دیرینگی و اصالت چند هزار سالهاش پهنه گیتی را در نوردیده و از سوی دیگر، تار و پود نظام سیاسیاش با دماء مطهر شهیدان فضیلت و در رأس آنها، قائد شهید و امام امت اسلامی آبیاری شده و قوام یافته است. تصدی تکالیف چنین کشوری در بیسابقهترین و حساسترین پیچ تاریخی، امری گذرا و تشریفاتی نیست؛ بلکه مایه خسران یا سعادت دنیوی و اخروی شما در پیشگاه باری تعالی خواهد بود.
از منظر ساختاری و گفتمانی، معماری سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر پایههای لیبرال دموکراسی یا الگویی سکولار بنا نشده، بلکه منبعث از نظریه ولایت مطلقه فقیه است که در آن، صِرفِ اخذ «اجازه» راهگشا نبوده، بلکه احراز و جلب «رضایت» ولیّ خدا و امام جامعه، شرط بنیادین عاقبت بخیری و مشروعیت گامهاست. انتظار وثیق نخبگان و تودهها این بود که با تاسی به سیره امامِ جامعه، اولویتها و ترجیحات راهبردیِ فراتر از مسیر کنونی را ارجحیت میدادید؛ اما حال که با سپردن تضامینِ متقن، قدم در این مسیر نهادهاید، واقفید که این تعهد ابداً به معنای اذنِ بیقید و شرط نیست، بلکه بار مسئولیت شما را مضاعف و سنگینتر میکند. در این چارچوب، رضایتمندی آحاد ملت مبعوث نیز همسو و در طولِ رضایت ولی امر شکل گرفته و آحاد مردم با نگاهی مطالبهگر، جزء به جزء تعاملات دیپلماتیک شما را به نظاره نشستهاند.
صیانت از شروط اساسی و خطوط قرمز تفکیکناپذیر ملی
تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که هرگونه عدول از اصول قطعی کشور، پیامدهای جبرانناپذیری بر امنیت ملی تحمیل خواهد کرد. مردم شریف به عنوان پاسداران حقیقی دستاوردهای انقلاب، صراحتاً اجازه عقبنشینی از محددات زیر را نخواهند داد:
حاکمیت و مدیریت انحصاری ایرانی بر تنگه هرمز
این شاهراه حیاتی و چهارراه مواصلاتی انرژی جهان، اهرم پدافندی و ژئوپلیتیک بیبدیل جمهوری اسلامی است. در جریان تحولات پیچیده و نبردهای اخیر که از آن به عنوان جنگ تحمیلی سوم یاد می شود، اقتدار ایران در این پهنه آبی تمام قدرتهای استکباری را به چالش کشید؛ تا جایی که ناظران بینالمللی وزن استراتژیک این مؤلفه قدرت را همتراز با بازدارندگی تسلیحات بنیادین ارزیابی کردند. هرگونه مسامحه یا نادیده انگاشتن این مزیت مطلق استراتژیک در مبادلات دیپلماتیک، خیانت به داراییهای ملی و مانع توسعه اقتصادی میهن است. این اهرم فوق راهبردی باید تماماً تحت فرماندهی و مدیریت حاکمیتی ایران باقی بماند تا منافع تجاری آن تضمین گردد.
حفظ تمام عیار حقوق هستهای و بازدارندگی راهبردی
بر همگان و حتی دشمنان مبرهن است که طبق فتوای شرعی و اصول دکترین دفاعی ما تابدین لحظه، تسلیحات کشتار جمعی و بمب اتمی جایی در راهبرد ایران ندارد و به تعبیر صریح قائد شهید امت، هیاهوی غرب پیرامون این موضوع صرفاً بهانهای برای متوقفسازی پیشرفت و دستاویزی برای سلطه بر ماست. ما هرگز تهدیدی برای صلح جهانی نبودهایم که مالکان جنایتکار زرادخانههای اتمی نگران دانش ما باشند. در چنین فضایی، دستاندازی به حق غنیسازی یا واگذاری دستاوردهای فنی، نه تنها چرخه پزشکی هستهای و رادیوداروها را با بحران مواجه میسازد، بلکه لایه بازدارندگی نسبی کشور را در برابر وحوش افسارگسیخته بینالمللی نابود کرده و چراغ سبزی برای جسارتهای بعدی و حتی تهدیدات اتمی آنان خواهد بود.
تداوم و تقویت پیوند انداموار با محور مقاومت در لبنان
پشتیبانی جمهوری اسلامی از حماسه مقاومت در لبنان، صرفاً یک وظیفه آرمانی در دفاع از مظلوم نیست؛ بلکه ناشی از همپوشانی دقیق و انطباق ماهوی امنیت ملی ما با مرزهای مقاومت است. توسعه غده سرطانی صهیونیسم در جغرافیای لبنان، موجودیت کل منطقه غرب آسیا را با خطری حیاتی مواجه ساخته و هدف آن قطع کردن بازوان راهبردی ایران اسلامی است. بحران کنونی لبنان، مسألهای اساسی است که اگر با حمایت قاطع مواجه نشود، آسیبهای جبرانناپذیری را متوجه جغرافیای مادری ما کرده و دیگر اضلاع جبهه مقاومت را در محاصره خفقانآور قرار خواهد داد. کنایه سخیف و تکراری «سرِ مار» که از دهان اهریمنان بینالمللی خارج میشود، گواه آشکاری بر هدفگذاری نهایی آنها برای نابودی میهن عزیزمان است؛ امری که تحولات سالیان اخیر، پرده از واقیت آن برداشته است.
هشدارها و الزامات گفتمانی در عرصه داخلی و بینالمللی
جناب پزشکیان؛ در جبهه مقابل، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی نه دو بازیگر مجزا با منافع متمایز، بلکه شیاطینی تروریستی با جغرافیای پراکنده اما هویتی واحد و تفکیکناپذیرند. فرآیند پازلگونه آنها در قالب بازی تکراری «پلیس خوب و پلیس بد»، حیلهای برای استمرار تجاوزگری است. چگونه میتوان به رفتارهای کشوری اعتماد کرد که رئیسجمهور آن یک روز دعوت به خویشتنداری مزورانه میکند و روز بعد به بهانههای واهی همچون سقوط یک پهپاد، بارها توافقات آتشبس را نقض کرده و از تشدید تنش ابایی ندارد؟ نباید در محاسبات کلان دچار خطای ادراکی شد.
در همین راستا، نکات و هشدارهای تحلیلی زیر را جهت اصلاح رویکردها متذکر میشود:
مغتنم شمردن نقدها به عنوان پشتوانه اجتماعی: آحاد جامعه شریفی که به این نظام قوام بیش از پیش بخشیده و در فرازونشیبهای چند دهه گذشته از آن پاسداری کردهاند، پس از شهادت رهبر بزرگوار خود، به مقام بعثت جمعی و بلوغ سیاسی رسیدهاند. طبق گزارش رسمی معاونت راهبردی ریاستجمهوری، بیش از ۵۶ درصد مردم با حضور فیزیکی خویش در میادین و تجمعات انقلابی، همبستگی عمیق خود را با نهضت و پشتیبانی از رزمندگان به رخ کشیدهاند. حتی آنان که به هر دلیلی امکان حضور نیافتند، دل در گرو حبّ وطن دارند. لذا صدای منتقدان این مسیر دیپلماسی نباید خاموش شود؛ این تکثر و نقدهای نخبگانی، پشتوانه و سرمایه بزرگی برای شما در عرصههای بینالمللی است.
پرهیز از محدودسازی قوه مقننه: جلوگیری از برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی طبق مصوبه شعام؛ تقریبا به معنای حذف یکی از قوای سهگانه از فرآیند تصمیمگیریهای کلان و به حاشیه راندن امر قانونگذاری است. پارلمان را نباید به عنوان یک کانون تقابلی و مزاحم نگریست، بلکه باید نظیر کشورهای غربی، از مواضع محکم قوه مقننه به عنوان ابزار فشار کارآمد علیه طرفهای خارجی بهره برد.
ضمنا لازم به ذکر است که بایکوت رسانهای و فشارهای دستوری اعمال تضییقات و فشار بر رسانه ملی (صداوسیما)، مجامع نخبگانی، دانشگاهها و رسانهها به منظور عدم نقد تفاهمنامهها و رویکرد دستگاه دیپلماسی کشور، مصداق انسداد و بایکوت خبری است. سزاوار است به جای صدور ابلاغیههای حذفی و تهدیدکننده، شیوه محاوره علمی، منطقی، مستدل و اقناعی با ظرافت و احترام کامل در فضای عمومی کشور جاری شود.
انذار نسبت به مأیوسسازی افکار عمومی و ابراز ضعف
جناب آقای رئیسجمهور، تأکیدات مداوم و چسبندگی مفرط مجموعه دولت به این گزاره که «تنها راهکار حل معضلات، تفاهم با آمریکاست»، در کنار بنبستنمایی از وضعیت جاری کشور، بزرگترین پیام ضعف را به حریف مخابره میکند. این رویکرد، دشمنِ بدعهد را ترغیب میکند تا با خروجِ مجدد از توافقات و افزایش فشارهای اقتصادی، امتیازات بیشتری بازستاند و کشور را به دالان بیبازگشت دیپلماسی اجباری تسلیم بکشاند که غایت آن، ایجاد طمع در جبهه مقابل برای افروختن شعلههای جنگی دوباره است. در حالی که طبق تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب، امروز تنها راه قوی شدن و مواجهه با جبهه کفر، پیادهسازی مفهوم مقاومت در تمامی معادلات و محاسبات کشور است.
ادبیات یأسآلود، اتخاذ نگاه یکجانبه به آسیبهای نبرد و نادیده انگاشتن دستاوردهای عظیمی که سبب شد ایران اسلامی مطابق گزارشهای همهجانبه رسانههای بینالمللی مبنی بر پیروزی راهبردیاش در این رویارویی، به عنوان یک ابرقدرت نوظهور جهانی جلوهگر شود، خطای فاحش محاسباتی است. این نوع موضعگیریهای منفعلانه، غربیها را به این جمعبندی میرساند که تصمیماتشان در اعمال فشارهای همهجانبه نظامی و اقتصادی موثر واقع شده و تکرار آن میتواند ایران را به عقبنشینیهای بنیادین وا دارد.
لذا ضمن تأکید بر لزوم هشیاری کامل، از جنابعالی خواستار است با اتکا به ظرفیتهای درونی، تکیه بر سرمایه عظیم اجتماعی ملت، پایبندی قاطع به ارکان مکتب مقاومت و صیانت ناموسی از خطوط قرمز هستهای و منطقهای، خونخواهی رهبر شهید را اولویت خود قرار دهید و مانع از شکلگیری یک خسارت محض دیگر در تاریخ دیپلماسی کشور شوید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
اسامی موسسات به شرح زیر است:
۱ـ حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین، پردیس بنت الهدی صدر.
۲. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان
۳. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی، مرکز شهید رجایی تربت حیدریه
۴.پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس مرکز سلمان فارسی شیراز
۵. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان تهران پردیس نسیبه تهران
۶.پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان پردیس فاطمهالزهرا (س)
۷.پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز عترت تهران
۸.حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی پردیس علامه طباطبایی
۹.پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی(ره)گلستان-علی آباد
۱۰. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، استان فارس
۱۱.پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس رسالت ایرانشهر
۱۲.پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان ایلام ، پردیس امام جعفر صادق(ع)
۱۳-پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اراک پردیس زینب کبری (س)
۱۴.پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان یزد پردیس فاطمه الزهرا
۱۵_پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس پردیس زینب کبری( س)
۱۶_پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز زینب کبری(س) بروجرد
۱۷_پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گیلان، پردیس بنت الهدی صدر
۱۸_حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
استان کهگیلویه و بویراحمد پردیس کوثر
۱۹_پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان، مرکز حضرت زینب کبری(س)
۲۰_ پایگاه بسیج دانشجویی فرهنگیان زینبیه پیشوا
۲۱.حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان کرمان
۲۲_حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
۲۳_ حوزهی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی
۲۴_پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده علوم تربیتی فرهنگیان مشهد
۲۵_پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده علوم انسانی فرهنگیان مشهد
۲۶_پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه فرهنگیان مشهد
۲۷_ پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، مرکز فاطمه زهرا اهواز
۲۸ـ پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کرمان،مرکز شهید رجایی پردیس شهید باهنر
۲۹ـ پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی، مرکز شهید مطهری خوی
۳۰. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه رسالت فرهنگیان سیستان و بلوچستان ، واحد زابل
۳۱.پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر البرز
۳۲. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، پردیس امام سجاد(ع)
۳۳.پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، مرکز بنت الهدی صدر فردوس
۳۴.پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بوشهر، پردیس شهیده بنت الهدی صدر
۳۵.حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خوزستان
۳۶.حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قم
۳۷.پایگاه شهید کمایی( پردیس شهید مدنی) بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قم
۳۸.پایگاه شهیده رحیمی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قم
۳۹.پایگاه شهیده کرباسی(پردیس حضرت معصومه) بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قم
۴۰.پایگاه حضرت فاطمه (س) بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قائمشهر
۴۱_پایگاه آیت اله کمالوند بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
۴۲_حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری
۴۳ـــ پایگاه بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان استان همدان
۴۴_پایگاه بسیج دانشجویی پردیس فاطمه الزهرا(س)استان اصفهان
۴۵_ پایگاه بسیج دانشجویی مرکز شهید رجایی استان اصفهان
۴۶_پایگاه بسیج دانشجویی پردیس فاطمه زهرا (س) آذربایجان شرقی
۴۷_ پایگاه بسیج دانشجویی پردیس شهید صدوقی کرمانشاه
۴۸_پایگاه بسیج دانشجویی مرکز اروند آبادان؛ دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان
۴٩_پایگاه بسیج دانشجویی خوابگاه شهیده فائزه رحیمی استان اصفهان
۵۰. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران
۵۱. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی
۵۲. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خوزستان
۵۳. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان فومن، استان گیلان
۵۴. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان پردیس شهید امام خامنهای گرگان
۵۵. پایگاه مستقل بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان البرز (پردیس حکیم فردوسی)
۵۶. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان
۵۷. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس
۵۸. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز
۵۹. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید مطهری شیراز
۶۰. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید بهشتی اقلید
۶۱. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی
۶۲. پایگاه بسیج دانشجویی پردیس شهید رجایی ارومیه
۶۳. پایگاه بسیج دانشجویی شهید آوینی سلماس
۶۴. پایگاه بسیج دانشجویی شهید رئیسی میاندوآب
۶۵. حوزه شهید مطهری بسیج دانشجویی فرهنگیان استان قم
۶۶. حوزه بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری
۶۷. پایگاه بسیج دانشجویی شهید فاضلی دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه
۶۸. حوزه شهید طهرانی مقدم بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان
۶۹. پایگاه شهداء بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان
۷۰. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان کرمان
۷۱. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید رجایی استان چهارمحال و بختیاری
۷۲. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید میرشاکی الیگودرز
۷۳. پایگاه بسیج دانشجویی مرکز امام جعفر صادق(ع) بهبهان
۷۴. پایگاه بسیج دانشجویی مرکز حضرت رسول اکرم(ص) اهواز
۷۵. پایگاه بسیج دانشجویی مرکز دکتر حسابی اهواز
۷۶. پایگاه بسیج دانشجویی مرکز شهید شیخ انصاری دزفول
۷۷. پایگاه بسیج دانشجویی مرکز امام رضا(ع) اندیمشک
۷۸. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان تهران پردیس شهید مفتح شهرری
۷۹. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یزد
۸۰. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی شهرستان سبزوار
۸۱. پایگاه بسیج دانشجویی شهید مقصودی دانشگاه فرهنگیان همدان
۸۲. پایگاه بسیج دانشجویی دکتر شریعتی ساری
۸۳. پایگاه بسیج دانشجویی شهید مطهری نوشهر
۸۴. پایگاه بسیج دانشجویی پردیس بحرالعلوم شهرکرد
۸۵. پایگاه آیتالله طالقانی(ره) بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قم
۸۶. پایگاه شهید باهنر بسیج دانشجویی پردیس شهید سلیمانی دانشگاه فرهنگیان استان قم
۸۷. حوزه شهید سلیمانی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی
۸۸. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهر تهران (برادران)
۸۹. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران
۹۰. پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید بهشتی تهران
۹۱. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کردستان
۹۲. حوزه شهید مطهری(ره) بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد
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