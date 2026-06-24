به گزارش خبرنگار مهر، توسعه علمی و دستیابی به فناوری‌های نوظهور، مستلزم طراحی مدل‌های حمایتی پویا و متناسب با اقتضائات اقتصادی و نیازهای جامعه نخبگانی است. بنیاد ملی علم ایران با درک این ضرورت و با هدف ارتقای کیفیت زیست‌بوم پژوهش در کشور، ساختار جدید تخصیص اعتبارات خود را برای سال ۱۴۰۵ بر پایه سه اصل «اثربخشی»، «بین‌المللی‌سازی» و «حمایت از استعدادهای جوان» بازطراحی کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها بر جبران هزینه‌های تحقیق متمرکز است، بلکه به عنوان یک محرک راهبردی، پژوهشگران را به سمت انجام تحقیقات مرزشکن و همکاری‌های علمی فرامرزی سوق می‌دهد. مبالغ پیش‌بینی شده در این دوره، بازتاب‌دهنده نگاه بنیاد به جایگاه ایران در چرخه تولید علم جهانی و تلاش برای حفظ سرمایه‌های انسانی در عالی‌ترین سطوح تخصصی است.

تسهیلات اختصاصی پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد

در لایه نخست حمایت‌ها، تمرکز بر توانمندسازی هسته‌های اولیه تحقیق در مقاطع تحصیلات تکمیلی است. بر این اساس، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد که در قالب تفاهم‌نامه‌های معین با مراکز علمی اجرا می‌شوند، از حمایت ۹۴ میلیون تومانی برخوردار شده و با احتساب ۲۶ میلیون تومان گرنت سالانه شامل مواد مصرفی و خرید خدمات مجموع سقف حمایتی آن‌ها به ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسد.

سطوح حمایتی رساله‌های دکتری تخصصی و دوره‌های پسادکتری

در مقطع دکتری، سیاست بنیاد بر تمایز میان «رساله‌های استاندارد» و «رساله‌های پیشرو» استوار است. رساله‌های دکتری عمومی با سقف ۴۵۳ میلیون تومان (شامل اعتبار اصلی و گرنت دوساله) حمایت می‌شوند، در حالی که برای «رساله پیشرو» با هدف تشویق تحقیقات عمیق‌تر، سقف حمایتی تا ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین در بخش پسادکتری، با هدف ثبات شغلی و علمی محققان، مجموعه‌ای از حمایت‌ها شامل اعتبار پایه، حق‌التحقیق سرپرست و گرنت سالانه در نظر گرفته شده است که مجموعاً سقف ۵۷۱ میلیون تومانی را برای هر دوره پژوهشی پوشش می‌دهد. حق التحقیق سرپرست طرح نیز ۴۰ میلون تومان در نظر گرفته شده است.

اعتبارات طرح‌های پژوهشی و مشوق‌های همکاری بین‌المللی

برای طرح‌ پژوهشی، بنیاد مدل حمایتی خود را به شکلی انعطاف‌پذیر طراحی کرده است تا مشوق حضور در عرصه‌های جهانی باشد. برای طرح‌های پژوهشی عادی ۵۰۰ میلیون تومان حمایت در نظر گرفته شده که تا ۷۰۰ میلیون تومان سقف حمایتی لحاظ شده است. نکته حائز اهمیت در این بخش، تخصیص ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار افزوده برای طرح‌هایی است که موفق به جذب همکار خارجی و تعریف همکاری بین‌المللی شوند.

سقف اعتباری گرنت‌های تحقیقاتی و کرسی‌های علمی بلندمدت

همچنین بنیاد با اعطای گرنت جوان با اعتبار سالانه ۶۰۰ میلیون تومان و سقف کل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، بستری مطمئن برای رشد محققان در ابتدای مسیر حرفه‌ای فراهم می‌کند. همچنین گرنت‌های پژوهشی با سقف ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، تداوم فعالیت‌های علمی میان‌مدت را تضمین می‌نمایند.

در بالاترین سطح «کرسی‌های علمی» به عنوان نماد ثبات در تحقیق و بالاترین مقام و پایگاهی است که یک دانشگاه، مرکز پژوهشی یا آکادمی به یک پژوهشگر یا استاد برجسته اعطا می‌کند. در این بخش بودجه سالانه یک میلیارد تومان و برای بازه‌های ۳ تا ۵ ساله (تا سقف ۶ میلیارد تومان) تعریف شده‌ تا پروژه‌های کلان ملی و مرزشکن تحت پوشش قرار گیرند. کرسی علمی، بالاترین مقام و پایگاهی است که یک دانشگاه، مرکز پژوهشی یا آکادمی به یک پژوهشگر یا استاد برجسته اعطا می‌کند.

اثرات وضعی بر کیفیت تحقیقات و تراز جهانی

به نظر می رسد ساختار حمایتی تدوین‌شده برای سال ۱۴۰۵، فراتر از یک تخصیص بودجه ساده و نشان‌دهنده تغییر پارادایم بنیاد ملی علم ایران به سمت «پژوهش‌های کیفیت‌محور» و «اثرگذاری بین‌المللی» باشد. پیش‌بینی سقف‌های حمایتی متمایز و در نظر گرفتن گرنت‌های افزوده برای همکاری‌های خارجی، پیامی روشن به جامعه علمی دارد و آن این است که بنیاد از تحقیقاتی که توان رقابت در تراز جهانی را داشته باشند، با تمام توان پشتیبانی می‌کند.

اجرای دقیق این نظام مالی منوط به رعایت استانداردهای علمی در تدوین پروپوزال‌ها و پایبندی به زمان‌بندی‌های مصوب است. انتظار می‌رود با عملیاتی شدن این سطح از حمایت‌ها، شاهد جهش در تولیدات علمی پیشرو، تقویت هسته‌های پژوهشی جوان و تثبیت جایگاه کرسی‌های علمی به عنوان پیشران‌های دانش در کشور باشیم.