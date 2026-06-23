آغاز به کار نمایشگاه عاشورایی «نقش واقعه» در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه «نقش واقعه» با تمرکز بر بازنمایی تصویری و آئینی واقعه عاشورا شامل نمایش آثار تجسمی از جمله نقاشی قهوهخانهای، عکس و ... روز یکشنبه ۷ تیر از ساعت ۱۶ در این مجموعه افتتاح میشود.
عکسهای به نمایش درآمده در این نمایشگاه، سنتهای عزاداری در مناطق مختلف ایران را با تاکید بر تنوع فرهنگی به تصویر میکشد و نقاشیهای قهوهخانهای نیز با استفاده از تکنیک آکرولیک روی بوم و نقاشی پشت شیشه، به بازنمایی واقعه کربلا و شخصیتهای آن میپردازد.
این رویداد به همت فرهنگسرای نیاوران با همکاری و مشارکت موزه هنرهای معاصر و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار میشود و شامل آثار نفیس هنرمندانی از جمله بهزاد، علی اکبر لرتی، محمد فولادی، فریده زریو، عبدالله رحیمی، ناصر جواهرپور، ایران جهانشاهی، سیدحسین حسینی، جمشید بایرامی، شهرام بابایی، علیرضا اسکندری، محمدباقر آقامیری، محمد حمیدی، حسین همدانی، رضا حمیدی، حسن اسماعیلزاده، احمد خلیلی و عباس بلوکیفر است.
نمایشگاه «نقش واقعه» از روز یکشنبه، ۷ تیر در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران دایر میشود و تا ۱۹ تیر، روزهای هفته از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقهمندان به این هنر اصیل ایرانی خواهد بود.
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