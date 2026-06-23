به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، استنلی کوبریک امسال ۹۷ ساله میشد. در حالی که تأثیر این فیلمساز بر سینمای مدرن انکارناپذیر است، فیلمهای او نیز به شکل غیرقابل انکاری جاودانه هستند.
اکنون قرار است هر ۱۳ فیلم بلند این کارگردان در یک مجموعه منتشر شود. تمام فیلمها با کیفیت 4K عرضه خواهند شد و این مجموعه ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ به قفسههای سینماها خواهد آمد.
این فیلمها عبارتند از «روز نبرد» (۱۹۵۱ شامل هر دو نسخه اصلی و RKO)، «کشیش پرنده» (۱۹۵۲)، «هراس و هوس» (۱۹۵۲)، «دریانوردان» (۱۹۵۳)، «بوسه قاتل» (۱۹۵۵)، «کشتن» (۱۹۵۶)، «راههای افتخار» (۱۹۵۷)، «اسپارتاکوس» (۱۹۶۰)، «لولیتا» (۱۹۶۲)، «دکتر استرنجلاو، یا: چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و بمب را دوست داشته باشم» (۱۹۶۴)، «۲۰۰۱: یک اودیسه فضایی» (۱۹۶۸)، «پرتقال کوکی» (۱۹۷۱)، «بری لیندون» (۱۹۷۵)، «درخشش» (۱۹۸۰، در هر دو نسخه داخلی و بینالمللی)، «غلاف تمام فلزی» (۱۹۸۷) و «چشمان کاملاً بسته» (۱۹۹۹).
حتی نسخه بینالمللی «درخشش» که خیلیها آن را ندیدهاند و حدود ۲۰ دقیقه کوتاهتر است، با توضیحات کمتر و زمان اجرای فشردهتر، در این مجموعه جای گرفته است.
در عین حال این مجموعه شامل ۲۵ ساعت مصاحبه، مستند و محتوای اختصاصی از پشت صحنه فیلمهای کوبریک است که با یک بستهبندی لوکس همراه عکسهای کمیاب و آثار هنری و اسنادی را که توسط استنلی کوبریک حاشیهنویسی شدهاند، دربر میگیرد.
این مجموعه که شامل ۳۰ دیسک با فرمتهای 4K و بلو-ری است، از طراحی مجموعه آرشیوی دقیق و مشهور کوبریک الهام گرفته است.
کوبریک فیلمساز ژانرهای مختلف بود؛ علمی تخیلی، ترسناک، جنگی و درام تاریخی ... . هیچ فیلمساز دیگری با چنین دقت فنی و شایستگی هنری، ژانرهای متنوع را نیازموده است. تقریباً تمامی آثار وی، اقتباس از رمان یا داستانهای کوتاه هستند که به دلیل توجه وسواسگونه به جزئیات، فیلمبرداری مبتکرانه، استفاده از نورپردازی طبیعی، صحنهآرایی عظیم و بهرهبرداری خاص از زبان کمدی سیاه مورد توجه قرار گرفتند.
کوبریک سال ۱۹۹۹ در ۷۰ سالگی از دنیا رفت.
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