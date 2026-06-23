دستگیری ۳۹ قاچاقچی مواد مخدر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر ظهر امروز سهشنبه با تشریح نتایج بیست و هشتمین مرحله طرح آرامش در شهر، اظهار داشت: این طرح با رویکرد مبارزه قاطع، هدفمند و بیامان با قاچاقچیان، خردهفروشان مواد مخدر و همچنین جمعآوری معتادان متجاهر، به مدت سه روز در سراسر استان به اجرا درآمد.
وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با پشتیبانی عملیاتی سایر یگانهای انتظامی و بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی، موفق شدند ۳۹ نفر از قاچاقچیان و ۱۱۹ نفر از خردهفروشان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به کشفیات این طرح، بیان کرد: در عملیاتهای انجامشده، مجموعاً ۳۴۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و از ورود و توزیع این مواد در سطح جامعه جلوگیری شد که این موفقیت، حاصل تلاش شبانهروزی و عزم راسخ پلیس در مقابله با سوداگران مرگ است.
سردار هاشمیفر همچنین از جمعآوری ۳۵۵ معتاد متجاهر در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: این افراد پس از انجام مراحل قانونی، جهت درمان، بازپروری و ترک اعتیاد به کمپهای مجاز معرفی و تحویل شدند.
وی با تأکید بر استمرار اجرای طرحهای پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز، تصریح کرد: پلیس بااقتدار کامل، مقابله با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر را در اولویت مأموریتهای خود قرار داده و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان توسط مروجان این بلای خانمانسوز خدشهدار شود.
فرمانده انتظامی لرستان از همکاری و مشارکت مردم در ارائه اخبار و اطلاعات قدردانی کرد و گفت: موفقیت پلیس در مبارزه با مواد مخدر مرهون همراهی شهروندان است و از مردم میخواهیم همچنان گزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.
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