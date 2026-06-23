نقش‌ راهبردی منطقه گلستان در تأمین پایدار سوخت شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان، سیدمحمد حسینی با اشاره به نقش راهبردی منطقه گلستان در تأمین انرژی شمال کشور، بیان کرد: در پی شرایط ویژه عملیاتی و افزایش نیاز به جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی، مسئولیت‌های منطقه گلستان در حوزه تأمین و توزیع سوخت به شکل قابل توجهی افزایش یافته و کارکنان این منطقه با تلاش مضاعف و برنامه‌ریزی منسجم، وظایف محوله را به نحو مطلوب به انجام رسانده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه اکنون افزون بر تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی مورد نیاز استان گلستان، بخشی از بنزین مصرفی استان مازندران نیز از طریق منطقه گلستان تأمین و ارسال می‌شود، افزود: همچنین در روزهای اخیر تأمین بخشی از نفت‌گاز مورد نیاز استان مازندران نیز به مسئولیت‌های منطقه افزوده شده که این شرایط سبب افزایش حدود ۲ برابری حجم عملیات در بخش‌های مختلف از جمله دریافت، ذخیره‌سازی، حمل و توزیع فرآورده‌های نفتی شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان ادامه داد: تحقق افزایش حدود ۲ برابری حجم عملیات در بخش‌های مختلف منطقه حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان، مسئولان تأسیسات، کارشناسان، متصدیان عملیاتی، رانندگان نفتکش‌ها و تمامی عوامل دخیل در زنجیره تأمین و توزیع سوخت است که با احساس مسئولیت بالا و روحیه جهادی، خدمت‌رسانی مستمر به مردم را در اولویت قرار داده‌اند.

حسینی با اشاره به اینکه روند سوخت‌رسانی به استان‌های گلستان و مازندران بی‌وقفه و به‌صورت پایدار در حال انجام است و هیچ‌گونه خللی در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ایجاد نشده است، تصریح کرد: کارکنان منطقه گلستان در ماه‌های اخیر با تلاشی فراتر از وظایف معمول، بار دیگر تعهد، تخصص و مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که پایداری سوخت‌رسانی به مردم در هر شرایطی اولویت نخست این مجموعه است.

وی در پایان تأکید کرد: تأمین انرژی مورد نیاز مردم و حفظ پایداری شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی، مأموریتی ملی و راهبردی است و کارکنان منطقه گلستان با تمام توان برای استمرار خدمت‌رسانی مطلوب و مطمئن به هموطنان تلاش خواهند کرد.