به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آقا میری، با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای برگزاری مراسم تشییع، خواستار بسیج تمامی ظرفیتهای شهرداری و دستگاههای خدماترسان برای مدیریت جمعیت، تسهیل تردد و ارائه خدمات رفاهی به شهروندان شد.
وی ادامه داد: با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم، باید تمامی ظرفیتهای شهری برای برگزاری هرچه منظمتر این مراسم به کار گرفته شود.
آقامیری با اشاره به اهمیت مدیریت زمان در روند برگزاری مراسم افزود: لازم است تمهیداتی اتخاذ شود تا از طولانی شدن فرآیند تشییع جلوگیری شود و شهروندان با کمترین میزان معطلی و دشواری در مراسم حضور یابند.
وی با پیشنهاد استفاده از خط ویژه برای انتقال پیکرهای مطهر شهدا، گفت: در صورت امکان، مسیر اختصاصی و ایمن از محدوده سهراه تهرانپارس تا میدان آزادی پیشبینی شود تا پیکرهای مطهر تنها از این مسیر عبور کنند. این اقدام ضمن حفظ نظم و امنیت، موجب تسریع در برگزاری مراسم و جلوگیری از توقفهای مکرر خواهد شد.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران همچنین بر ضرورت هماهنگی با دستگاهها، ادارات و مجموعههای مستقر در طول مسیر تأکید کرد و گفت: همه دستگاههای مرتبط باید در خدمت برگزاری هرچه بهتر مراسم باشند و همکاری لازم را با مدیریت شهری داشته باشند.
وی با اشاره به گرمای هوا و احتمال افزایش دما در روز برگزاری مراسم، خاطرنشان کرد: تأمین آب آشامیدنی، استقرار ایستگاههای خدمترسانی، تجهیزات امدادی و فراهمسازی امکانات رفاهی برای شهروندان باید بهصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
آقامیری همچنین خواستار بهرهگیری از ظرفیت مساجد و مراکز عمومی واقع در مسیر مراسم شد و اظهار کرد: لازم است از هماکنون به مساجد و مراکز محلی اطلاعرسانی شود تا امکاناتی نظیر استراحتگاه موقت، سرویسهای بهداشتی و خدمات مورد نیاز شهروندان را در اختیار شرکتکنندگان قرار دهند.
وی تأکید کرد: اطلاعرسانی دقیق درباره مسیرهای دسترسی، محل استقرار خدمات رفاهی و نحوه حضور شهروندان در مراسم، نقش مهمی در کاهش مشکلات احتمالی و برگزاری این رویداد خواهد داشت .
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