برنامه و ساعت پخش زنده دیدارهای جام جهانی از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، برای روزهای چهارشنبه ۳ تیر تا جمعه ۵ تیر، چند دیدار زنده از این رقابت ها را در قالب ویژه برنامه ۲۰۲۶ برای علاقمندان و هواداران فوتبال جام جهانی تدارک دیده است.
ساعت پخش این رقابت ها به شرح زیر است:
چهارشنبه ۳ تیر:
فوتبال مراکش و هائیتی از گروه c ساعت ۱:۳۰ بامداد
فوتبال جمهوری چک و مکزیک از گروه A ساعت ۴:۳۰ صبح
پنج شنبه ۴ تیر:
فوتبال کورا سائو و ساحل عاج از گروه E ساعت ۲۳:۳۰
فوتبال تونس و هلند از گروه F ساعت ۲:۳۰
فوتبال پاراگوئه و استرالیا از گرو D ساعت ۵:۳۰ صبح
جمعه ۵ تیر:
فوتبال سنگال و عراق از گروه I ساعت ۲۲:۳۰
فوتبال کیپ ورد و عربستان از گروه H ساعت ۳:۳۰ بامداد
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