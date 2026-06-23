برنامه و ساعت پخش زنده دیدارهای جام جهانی از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، برای روزهای چهارشنبه ۳ تیر تا جمعه ۵ تیر، چند دیدار زنده از این رقابت ها را در قالب ویژه برنامه ۲۰۲۶ برای علاقمندان و هواداران فوتبال جام جهانی تدارک دیده است.

ساعت پخش این رقابت ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۳ تیر:

فوتبال مراکش و هائیتی از گروه c ساعت ۱:۳۰ بامداد

فوتبال جمهوری چک و مکزیک از گروه A ساعت ۴:۳۰ صبح

پنج شنبه ۴ تیر:

فوتبال کورا سائو و ساحل عاج از گروه E ساعت ۲۳:۳۰

فوتبال تونس و هلند از گروه F ساعت ۲:۳۰

فوتبال پاراگوئه و استرالیا از گرو D ساعت ۵:۳۰ صبح

جمعه ۵ تیر:

فوتبال سنگال و عراق از گروه I ساعت ۲۲:۳۰

فوتبال کیپ ورد و عربستان از گروه H ساعت ۳:۳۰ بامداد