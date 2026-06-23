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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

برنامه و ساعت پخش زنده دیدارهای جام جهانی از شبکه ورزش

برنامه و ساعت پخش زنده دیدارهای جام جهانی از شبکه ورزش

برنامه و ساعت پخش زنده چند دیدار از رقابت های فوتبال جام جهانی از شبکه ورزش سیما اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، برای روزهای چهارشنبه ۳ تیر تا جمعه ۵ تیر، چند دیدار زنده از این رقابت ها را در قالب ویژه برنامه ۲۰۲۶ برای علاقمندان و هواداران فوتبال جام جهانی تدارک دیده است.

ساعت پخش این رقابت ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۳ تیر:
فوتبال مراکش و هائیتی از گروه c ساعت ۱:۳۰ بامداد
فوتبال جمهوری چک و مکزیک از گروه A ساعت ۴:۳۰ صبح

پنج شنبه ۴ تیر:
فوتبال کورا سائو و ساحل عاج از گروه E ساعت ۲۳:۳۰
فوتبال تونس و هلند از گروه F ساعت ۲:۳۰
فوتبال پاراگوئه و استرالیا از گرو D ساعت ۵:۳۰ صبح

جمعه ۵ تیر:
فوتبال سنگال و عراق از گروه I ساعت ۲۲:۳۰
فوتبال کیپ ورد و عربستان از گروه H ساعت ۳:۳۰ بامداد

کد مطلب 6868871

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    نظرات

    • ناصر قادرزاده IQ ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی

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