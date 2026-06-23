برداشت دانه روغنی کلزا از مزارع کرج آغاز شد

مدیر اجرایی مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در حاشیه برنامه کیل گیری محصول کلزا آبی از مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در دو مزرعه خود اقدام به کشت دانه روغنی کلزا در سطح ۲۵ هکتار کرده است.

وی با بیان اینکه برنامه کیل گیری امروز از سطح مزرعه هشت هکتاری با رقم بذری نفیس انجام شده، اظهار داشت: در یک مزرعه دیگر رقم بذری نیما و رقم گابریلا برای روغن گیری کشت شده ضمن اینکه در یک مزرعه دیگر دانشکدگان ۱۸ هکتار گندم بذری کشت شده است.

وی طرف قرارداد مزرعه هشت هکتاری را شرکت سرمایه گذاری جاهد عنوان کرد و گفت: رقم بذری نفیس یک رقم داخلی است که عملکردی بین ۴.۵ تا ۵ تن در هکتار دارد در حالیکه متوسط عملکرد برداشت در سطح کشور ۱.۵ تا ۲ تن است.

رفیعی با بیان اینکه محصول برداشتی در مهر ماه برای کشت در سطح وسیع تحویل کشاورزان می شود، افزود: میزان بذر مصرفی در هر هکتار حدود ۵ کیلوگرم است و پیش بینی می شود محصول تولیدی در سطح هشت هکتار که بالغ بر ۳۲ تن است سطح وسیعی از اراضی کشاورزی در کشور را تحت پوشش قرار دهد.

گفتنی است در سال زراعی جاری دانه روغنی کلزا در سطح ۲۳۴ هکتار از مزارع استان البرز کشت شده که از این میزان ۵۳ هکتار در شهرستان کرج واقع شده است.

پیش بینی می شود از این اراضی با عملکرد متوسط ۳ تا ۳.۵ تن در هکتار حدود ۱۷۰ تن محصول برداشت شود.